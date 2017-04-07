Удар по Сирии: что это было? Реакция политиков и экспертов

Союзники США: это адекватный ответ на химическую атаку

"Правительство Великобритании полностью поддерживает действия США, которые мы считаем адекватной реакцией на варварскую атаку химическим оружием, осуществленную сирийским правительством". Представитель британского правительства (Подробнее).

"С военной точки зрения удар США был против Асада. С политической — он в такой же степени был против Путина, который не смог защитить союзника". Карл Бильдт, член Европейского Совета по внешним связям (Подробнее)

"Мы позитивно оцениваем авиаудары, но надеемся, что они должны закончиться. Варварство режима Асада должно быть остановлено немедленно". Вице-премьер Турции Нуман Куртумлуш.

Официальный Париж считает действия США предупредительным сигналом "криминальному режиму". По словам главы французского МИДа Жан-Марка Эро, будущее Сирии не должно быть связано с Башаром Асадом.

Глава правительства Австралии Малькольм Тернбулл приветствовал нанесение США ракетного удара по авиабазе Шайрат в Сирии. "Возмездие было соразмерным и быстрым. Мы приветствуем такие оперативные действия США".

Саудовская Аравия заявила о полной поддержке США. В Эр-Рияде назвали ракетный удар Пентагона по авивабазе Шайрат "мужественным решением" Трампа.

Россия и Иран: удар направлен на свержение Асада

"Этот шаг Вашингтона наносит существенный урон российско-американским отношениям, и без того находящихся в плачевном состоянии. А главное, как считает Путин, этот шаг не приближает нас к конечной цели в борьбе с международным терроризмом, а наоборот создает серьезное препятствие для создания международной коалиции по борьбе с ним и эффективному противодействию этому всемирному злу, что, кстати говоря, президент США Дональд Трамп провозгласил как одну из главных задач еще во время своей предвыборной кампании". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"[США] не удосужились даже какие-то факты привести, ссылались только на фотографии, опять спекулировали на фотографиях детей и спекулировали, конечно, на показаниях различных неправительственных организаций, включая всем понятных жуликов из так называемых "Белых касок", которые занимаются инсценировкой различных ситуаций, чтобы потом провоцировать действия против сирийского правительства". Министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Мы осуждаем любые односторонние военные действия в Сирии. Такие действия лишь осложняют ситуацию в республике, укрепляют позиции террористов и ухудшают обстановку в регионе". Официальный представитель МИД Ирана Бахрам Гасеми.

"Удар американскими крылатыми ракетами по сирийской авиабазе сегодня ночью имеет на самом деле, помимо заявленного "наказать за преступление", только одну цель — порохом "проштамповать" вынесенный ранее вердикт об ответственности Асада за химическую атаку в Идлибе. У этой трагедии по-прежнему много неизвестных и как минимум три версии — от трагической случайности (люди пострадали после взрывов на разбомбленной фабрике боевиков), через сознательное использование химоружия теми же боевиками и, да, до отвественности за эту трагедию собственно сирийских властей. Третья версия — самая нелогичная: у Асада запасов химического оружия быть не должно, это раз, и зачем ему это сейчас, в условиях явного укрепления, а не ослабления позиций, это два. В любом случае эта версия нуждается в исчерпывающих доказательствах, которых так и не предъявлено". Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев (Подробнее)

"Действия США говорят лишь о том, что они готовы любой ценой добиваться свержения режима президента Асада, несмотря на недавние заявления, что его судьбу должен решать сирийский народ". Леонид Слуцкий, глава комитета Госдумы по международным делам.

Журналисты и комментаторы: Трамп показал, чем отличается от тюфяка Обамы

"Удар по Сирии будет иметь серьезные последствия:

1. Трамп, в отличие от тюфяка Обамы, решительно начертил свою "красную линию" и тут же наказал за ее пересечение.

2. Америка вернулась на Ближний Восток, регион, где уважают только силу и где США ненавидят, но без них никак не могут.

3. Удару по Асаду уже аплодируют Израиль, Саудовская Аравия и Иордания. Обама оттолкнул этих союзников, но администрация Трампа работает с ними очень активно, и это даст свои плоды.

4. Триумвират Россия-Турция-Иран, который "рулил" на Ближнем Востоке в последние месяцы, под угрозой. Тиллерсон ездил в Анкару и начал обрабатывать Эрдогана в том смысле, что "нужно помнить, с кем ты вообще-то, старик Эрди, союзничек ты наш". Неприятная новость для Москвы.

5. Очевидно, что в качестве советников Трампа по внешней политике утвердились генералы Маттис и Макмастер и примкнувший к ним по необходимости Рекс Тиллерсон. Никаких иллюзий и никаких симпатий в отношении Москвы эти люди не испытывают.

6. Трамп будет вырабатывать свою ближневосточную повестку дня, к которой предложит присоединиться желающим. У Москвы есть три варианта действий: а) Согласиться стать почетным главным партнером США в деле урегулирования — то есть играть вторую скрипку; б) Выдерживать свою линию и быть готовым столкнуться с Америкой в регионе в) Тихо и незаметно уйти. Вариант в), ясное дело, неприемлем. В лучших традициях товарища Громыко изберут комбинацию а) и б), которая будет всех только раздражать и окажется неэффективной. Рекомендация-намек: шуточки про "танцы с мальчиками" могут в этой ситуации иметь обратный эффект.

7. Возможно, самое неприятное: помимо политического чутья у Дональда Трампа, как выяснилось, есть еще человеческие чувства. Он был очевидно потрясен кадрами убитых детей. Плохая новость для тех, кто считает цинизм высшей формой межгосударственных отношений.

8. Одна хорошая новость — нефть пошла вверх".

Константин фон Эггерт (Подробнее)

Удар США по Сирии — это вызов Путину. Станет ли он защищать небо Сирии? И указание, как именно в одиночку, без Китая, можно решить проблему КНДР. Главный редактор "Независимой газеты" Константин Ремчуков (Подробнее)