Ученые: страны Запада проигрывают в борьбе с экстремизмом в сети

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bbcrussian.com
пятница, 31 марта 2017 г. 15:20
Великобритания и другие страны Запада проигрывают в борьбе с распространением экстремизма в интернете, полагают ученые.
Elektroniniai valdžios vartai
© Shutterstock

Эксперты из Центра религии и геополитики и из аналитической компании Digitalis пришли к выводу, что экстремистского контента при поиске в сети становится все больше.

Попытки правительства Великобритании бороться с распространением экстремизма в сети коснулись лишь 5% контента, который проанализировали ученые. По мнению экспертов, процесс распространения таких материалов начинается с поисковых запросов.

Есть и своего рода приманки: если вы ищете слова на темы "кяфир" или "неверующий", то вы натыкаетесь на мягкий контент без явного насилия.

Тем не менее в результатах поиска также выпадут материалы с призывами к свержению демократических систем и введению халифата, то есть государства, управляемого в соответствие с исламским правом, полагают ученые.

Читателя таким образом переключают на более экстремистский контент, включая призывы убивать людей, не являющихся мусульманами.

По мнению экспертов, люди радикализируются не только в социальных сетях, как считалось ранее, но и во время поиска в сети. В социальные сети люди приходят уже в достаточной степени радикализированными.

По словам эксперта по экстремизму Эман Эль-Бадави, проблема в том, что экстремистский контент становится ресурсом вроде страницы в "Википедии", на который ссылаются люди.

Согласно исследованию, которое было проведено в мае 2016 года, ежемесячно в мире возникают в среднем примерно полмиллиона запросов в Google по ключевым словам, которые ведут к экстремистским материалам. В Великобритании в среднем ежемесячно возникает 54 тысячи подобных запросов. С тех пор ситуация лишь ухудшилась.

В Великобритании полиция и министерство внутренних дел создали отдел по борьбе с терроризмом в интернете. Еженедельно он уничтожает в среднем 2 тысяч материалов, а с 2010 года - они уничтожили более 250 тысяч материалов.

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