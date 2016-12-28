Ученые создали искусственные стволовые клетки сердца

Группа ученых из Китая и США создала искусственные стволовые клетки тканей сердца. Они имеют те же преимущества, что и натуральные, но при этом их использование лишено ряда рисков, ассоциированных с клеточной терапией. Кроме того, они лучше хранятся. Технология их создания может быть применена и для других типов клеток.

Терапия с помощью натуральных стволовых клеток, несмотря на эффективность, может вызвать образование опухолей и отторжение новых клеток иммунитетом. К тому же стволовые клетки очень хрупкие и перед использованием их необходимо рассортировывать.

Искусственные клетки на основе молочно-гликолевой кислоты и факторов роста белков из культивированных человеческих стволовых клеток сердца лишены этих недостатков. Тесты на мышах показали, что новые клетки действительно вызывают рост клеток тканей сердца и способны помочь восстановиться после инфаркта.