Ученые создали искусственные стволовые клетки сердца

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Gazeta.ru
среда, 28 декабря 2016 г. 11:26
Ученые разработали синтетические стволовые клетки. С информацией можно ознакомиться на сайте Университета штата Северная Каролина (США).
© Fotolia nuotr.

Группа ученых из Китая и США создала искусственные стволовые клетки тканей сердца. Они имеют те же преимущества, что и натуральные, но при этом их использование лишено ряда рисков, ассоциированных с клеточной терапией. Кроме того, они лучше хранятся. Технология их создания может быть применена и для других типов клеток.

Терапия с помощью натуральных стволовых клеток, несмотря на эффективность, может вызвать образование опухолей и отторжение новых клеток иммунитетом. К тому же стволовые клетки очень хрупкие и перед использованием их необходимо рассортировывать.

Искусственные клетки на основе молочно-гликолевой кислоты и факторов роста белков из культивированных человеческих стволовых клеток сердца лишены этих недостатков. Тесты на мышах показали, что новые клетки действительно вызывают рост клеток тканей сердца и способны помочь восстановиться после инфаркта.

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