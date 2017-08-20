Ученые: к Земле летит крупнейший в истории наблюдений астероид

Крупнейший в истории наблюдений астероид Florence приближается к Земле. Небесное тело планете не угрожает, заявил RT заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе. Увидеть его можно будет с помощью телескопа: в сентябре он будет находиться в 7 млн километров от Земли.

"То, что оно (небесное тело) сейчас пролетает на таком расстоянии от Земли, может означать, что в будущем возможны и более тесные сближения, в том числе и грозящие столкновением. Однако реальная опасность астероида проявляется только при условии, что он сталкивается с Землей. Его пролет на любом расстоянии мимо Земли никакой опасности не представляет, если не считать гипотетической, очень маленькой вероятности того, что он собьет какой-то наш спутник", — рассказал ученый.

Он отметил, что наблюдать космический объект можно будет только с помощью телескопа: "Florence долго наблюдается, орбита его известна с очень хорошей точностью, на протяжении ближайших нескольких веков он нам никакой опасностью не угрожает. Наблюдать его можно будет только при помощи телескопа. Специалисты будут этим заниматься, а пытаться поймать его человеку без должной квалификации совершенно бессмысленно".

По данным NASA, астероид диаметром 4,4 км пролетит вблизи Земли 1 сентября. Расстояние составит около 7 млн километров — это примерно 18 расстояний от Земли до Луны.