Ученые: динозавров убили холод, темнота и серная кислота

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Gazeta.ru
суббота, 21 января 2017 г. 11:31
Ученые пришли к выводу, что динозавры вымерли от резкого похолодания, вызванного скопившейся в верхних слоях атмосферы серной кислотой. Результаты исследования были опубликованы в журнале Geophysical Research Letters.
© Reuters/Scanpix

Гипотеза о том, что динозавры погибли от холода, выдвигалась и ранее. Правда, главным виновником читался упавший на Землю астероид, поднявший в воздух облако пыли, окутавшее планету. Однако новая компьютерная симуляция показала, что могли иметь место и другие факторы. Так, попадание в атмосферу астероида могло вызвать образование в ее верхних слоях капель серной кислоты. Это привело к похолоданию, которое многие виды не пережили.

"Продолжительное похолодание, вызванное сульфатными аэрозолями, могло оказаться намного более значимым фактором для массового вымирания, чем пыль, которая остается в атмосфере на относительно недолгое время", — отмечает исследовательница Джулия Брюггер. Современное программное обеспечение позволило ученым смоделировать климатическую модель, которая могла существовать 66 млн лет назад. Согласно ей, серная кислота могла образоваться в атмосфере из-за вулканической активности, а также из-за испарений, поднимающихся над образовавшимся от столкновения с астероидом кратером.

По расчетам Брюггер и ее коллег, за несколько лет средняя температура упала на 26°C, до заморозков доходило даже на экваторе, а на полюсах температура достигала -60°C. Также, возможно, из-за охлаждения воды с поверхности океана опустились глубже, а более теплые поднялись и, когда питательные вещества оказались на поверхности, произошло массовое цветение водорослей, в том числе и токсичных.

Gazeta.ru
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