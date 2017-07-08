Участник ЛГБТ-фестиваля из Минска: подобное мероприятие в Белaруси в принципе невозможно

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rus.DELFI.lv
суббота, 8 июля 2017 г. 10:30
В данный момент в Таллинне проходит Девятый культурный фестиваль ЛГБТ+. На открытии мероприятия Delfi поговорил с участником из Белоруссии Александром Полуяном.
© Fotolia nuotr.

Александр приехал в Таллинн пару месяцев назад, тут он работает специалистом по связям с общественностью в некоммерческой организации ”ЕКОМ” — Евразийской коалиции по мужскому здоровью.

По словам нашего собеседника, на родине его дважды увольняли с работы за его деятельность в области защиты прав сексуальных меньшиств. Также Александр поведал, что подобное мероприятие в Белоруссии в принципе организовать невозможно. Почему? Смотрите наше видеоинтервью.

На фестивале, который пройдет с 6 по 9 июля, состоятся кинопоказы, выставки, мастер-классы, будет организован пикник, пройдут экскурсии, раскрывающие историю ЛГБТ+, а также ряд развлекательных мероприятий, сообщает Эстонское ЛГБТ-сообщество.

Главное место в проведении фестиваля займет конференция, которая будет посвящена теме сотрудничества представителей ЛГБТ-сообщества и гетеросексуалов в борьбе за построение гуманного общества. Также будет затронута тема взаимоотношения поколений и рассмотрены юридические аспекты законов, влияющих на жизнь ЛГБТ-людей в Эстонии.

Основным мотивом нынешнего фестиваля Baltic Pride 2017 является осмысление понятия ”ВМЕСТЕ”, что обозначает сплоченность, совместную деятельность, и отношение к процессу воспитания и взросления личности.

Кульминацией фестиваля станет бесплатный концерт под открытым небом, в котором примут участие популярные эстонские исполнители. Концерту предшествует праздничное шествие. Цель шествия — показать, что члены ЛГБТ+ сообщества разные и разнообразные, и придать уверенности в себе ЛГБТ-людям. Марш позволит напомнить о том, что совсем недавно члены ЛГБТ+ сообщества были лишены многих прав.

Первый фестиваль Baltic Pride состоялся в 2009 году в Латвии. Данный фестиваль — плод совместной работы представителей всех трех балтийских стран, и в этом году он пройдет в Таллинне уже в третий раз. Вне зависимости от сексуальной ориентации и гендерной принадлежности, на фестиваль приглашаются все, кому интересна ЛГБТ-культура, а также те, кто хочет её поддержать.

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