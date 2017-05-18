Убившего семью в Армении военного Пермякова передали России

Бывший российский военнослужащий Валерий Пермяков, приговоренный в Армении к пожизненному заключению за убийство семьи из семи человек, включая полугодовалого ребенка, будет отбывать наказание в России.

Ереван решил выдать его в соответствии с конвенцией о передаче осужденных.

"В рамках процесса выполнения решения суда первой инстанции Ширакской области Армении от 23 августа 2016 года и в соответствии с московской конвенцией от 1998 года "О передаче осужденных для дальнейшего несения наказания" передача Валерия Пермякова Российской Федерации осуществлена 18 мая", - сообщили в четверг в министерстве юстиции Армении.

Семья Аветисянов была убита в городе Гюмри 12 января 2015 года. На месте погибли шесть человек, позже в больнице от ран умер полугодовалый ребенок.

В августе того же года суд в Армении приговорил Пермякова к пожизненному заключению.

Военного также судили в России. Первый приговор по делу, выделенному в отдельное производство, был вынесен российским гарнизонным судом за несколько дней до решения армянского суда. Процесс при этом проходил в Гюмри. Пермякова осудили за дезертирство и хищение оружия.

В этом году, 4 мая, Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал подлежащим исполнению приговор суда в Армении, что сделало возможной передачу бывшего военнослужащего России, где он будет отбывать пожизненный срок.

"Решение суда РФ гарантирует безоговорочное и полное исполнение приговора", - говорится в заявлении минюста Армении.

В январе 2015 года военнослужащий 102-й российской базы в Гюмри самовольно оставил службу в карауле, пришел в дом семьи Авеситян, застрелил шесть человек и смертельно ранил полугодовалого ребенка.

Пермяков был задержан российскими пограничниками при попытке пересечь армяно-турецкую границу. При нем обнаружили автомат и штык-нож.

Пермяков вскоре после задержания признал вину в убийстве. На суде он говорил, что покинул часть для того, чтобы сбежать в Турцию, а оружие взял оружие с собой, чтобы отпугивать собак на границе.

При этом его вменяемость вызывала у следователей сомнения, в связи с чем его и было решено направить на судебно-психиатрическую экспертизу. Эсперты признали его вменяемым. Более того, они пришли к выводу, что военный в момент совершения преступления не находился в состоянии аффекта.

Преступление вызвало в Армении большой резонанс. Общественность требовала передать военного местным правоохранительным органам, опасаясь, что в российском суде он сможет избежать ответственности.

В результате было решено, что обвинения в дезертирстве и хищении оружия будут рассмотрены гарнизонным судом на российской военной базе, а за убийство Пермякова будут судить в армянском суде, но по российским законам. Военный суд приговорил военного к десяти годам тюрьмы, а гражданский - к пожизненному заключению за убийство.