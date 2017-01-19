Убийство посла России в Турции: как продвигается расследование?

В четверг суд в Анкаре решил заключить под стражу двух человек, подозреваемых в причастности к убийству российского посла Андрея Карлова.

Их обвиняют в принадлежности к "террористической организации проповедника Фетхуллы Гюлена (Фето)", которая, по утверждениям турецких властей, стоит за неудавшейся попыткой военного переворота летом прошлого года.

Это офицер полиции Серджан Башар и предприниматель Энес Асим Силин, сообщают турецкие СМИ со ссылкой на источник в службе безопасности.

Всего в среду полицией было задержано пять человек, но суд в Анкаре отпустил оставшихся троих под подписку о невыезде.

Российский посол в Турции Андрей Карлов 19 декабря был застрелен в Анкаре на открытии фотовыставки, посвященной России. Его застрелил 22-летний Мевлют Мерт Алтынташ, который служил в спецподразделении полиции.

Алтынташ был убит в ходе перестрелки с сотрудниками сил безопасности. Как сообщили официальные турецкие СМИ 16 января, он был похоронен на прошлой неделе в безымянной могиле, так как родственники в срок не забрали его тело из морга.

Сам Фетхулла Гюлен - проповедник, который считается вторым по влиянию человеком в стране после президента Реджепа Тайипа Эрдогана, какую-либо причастность как к перевороту, так и к убийству Карлова отрицает. Он также резко осудил нападение на посла.

Он ведет уединенный образ жизни в добровольном изгнании в США.

Что известно о расследовании убийства Карлова?

По словам корреспондента Турецкой службы Би-би-си Эниса Сенердема, нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле в новогоднюю ночь, унесшее жизни 39 человек, оттеснило на задний план расследование убийства российского посла.

Известно, что изначально на расследование были брошены значительные силы - более ста человек - и что в нем также принимает участие российская оперативно-следственная группа, куда вошли представители Следственного комитета, МИД России и "представители специальных ведомств". Всего в группе 18 человек.

В первые дни после убийства были задержаны и допрошены родные Алтынташа и его сосед по квартире.

7 января агентство Анадолу со ссылкой на республиканскую прокуратуру города Измир сообщило об аресте четырех полицейских, бывших сослуживцев Алтынташа.

Пятым арестованным, как сообщалось, был активист организации Фетхуллы Гюлена Сулейман Эрген, предположительно "курировавший" сторонников движения из числа курсантов Полицейской школы имени Рушту Унсала в Измире, где обучался Алтынташ.

Им были предъявлены обвинения в принадлежности к вооруженной террористической организации.

В общей сложности, по данным СМИ, было задержано около двух десятков человек, говорит научный сотрудник Британской академии Харун Йылмаз.

По его словам, из ряда утечек в СМИ следует, что Алтынташ оставил за собой значительный "электронный" след - в первую очередь, большое количество телефонных звонков.

Удалось установить, что в последние шесть месяцев он часто звонил нескольким сотрудникам полиции, а также чиновникам, которые были арестованы по подозрению в членстве организации Гюлена, говорит эксперт.

По словам Харуна Йылмаза, в январе было начато административное расследование в отношении самой полиции, которое должно ответить на вопросы: почему не удалось взять Алтынташа живым, а также каким образом он прошел через "сито" всех проверок в связи с неудавшимся переворотом и были ли у него покровители в правоохранительных органах?

Сразу же после попытки переворота по подозрению в "принадлежности к организации Гюлена" были задержаны многие друзья и сослуживцы Алтынташа, однако он почему-то оставался вне подозрений, подчеркивает Харун Йылмаз.

Кроме критики в адрес собственной полиции, не сумевшей защитить безоружного дипломата, убийство посла Андрея Карлова вызвало в Турции волну симпатии к России, говорит эксперт.