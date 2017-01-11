Убийца девяти афроамериканцев в церкви приговорен к смертной казни

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bbcrussian.com
среда, 11 января 2017 г. 11:12
Суд присяжных в США приговорил к смертной казни 22-летнего Диланна Руфа за убийство девяти чернокожих американцев в церкви в городе Чарлстон, штат Южная Каролина. Присяжные пришли к заключению, что преступление было совершено на почве расовой ненависти.
© Reuters

За время судебного процесса Руф не раскаялся и заявил присяжным: "Я чувствовал, что должен был сделать это, и я до сих пор чувствую, что должен был сделать это".

Присяжные совещались почти три часа, прежде чем определиться с вердиктом. Официально приговор Руфу будет вынесен в среду утром.

Нападение на прихожан Африканской методистской епископальной церкви Эмануэль, которое произошло 17 июня 2015 года, шокировало американскую общественность.

Руф пришел в церковь, когда там проходило занятие по изучению Библии, и открыл стрельбу, жертвами которой стали девять афроамериканцев, в том числе и глава прихода и член сената штата, пастор Клемента Пинкни.

Через сутки после нападения Руф был арестован в городе Шелби в соседнем штате Северная Каролина. Руф заявил полицейским, что хотел начать расовую войну. В записанном на видео признании ФБР Руф смеется, когда рассказывает о нападении. По его словам, он хотел, чтобы мир знал, как он ненавидит чернокожих и считает, что все они преступники.

Во вторник Руф заявил присяжным, что, если они решат сохранить ему жизнь, он не видит, "что в этом будет хорошего". Однако после объявления приговора он потребовал новых адвокатов, чтобы те добились пересмотра дела.

США — единственная страна Западного мира, где до сих пор применяется смертная казнь. Она является высшей мерой наказания в 31 штате, в том числе и в Южной Каролине, где, помимо смертельной инъекции, применяется и казнь на электрическом стуле.

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