Uber выплатит $20 млн по делу об обмане водителей в США

Федеральная торговая комиссия США обвинила компанию в том, что она обманывала водителей относительно размеров заработка, на который они могут рассчитывать, из-за чего они понесли убытки.

Uber согласилась совместно с американскими властями решить, как лучше выплатить компенсации водителям. Сама компания при этом отрицает факт обмана, но пообещала улучшить политику по работе с водителями.

Сделка с торговой комиссией не предполагает, что компания должна признать вину.

Претензии к Uber связаны с рекламой, которую она размещала с января по март 2015 года на сайте объявлений Craigslist. В ней компания пыталась привлечь водителей размером заработка.

Например, в Бостоне Uber предлагала потенциальным водителям 25 долларов в час. Однако, по мнению Федеральной торговой комиссии, в реальности подобную оплату труда получали менее чем 10% водителей в городе.

Еще в одном рекламном объявлении компании говорилось, что "потенциальный годовой доход водителя UberX в Нью-Йорке может превысить 90 тысяч долларов, а в Сан-Франциско - 74 тысячи долларов".

Однако, по мнению торговой комиссии, в реальности доходы водителей, отрабатывающих 40-часовую рабочую неделю, были намного меньше: 29 тысяч долларов в год для Нью-Йорка и около 21 тысячи долларов для Сан-Франциско.

Различные эксперты также критикуют политику Uber по отношению к водителям. Например, в профсоюзе независимых водителей отмечают, что компании вроде Uber перекладывают бремя издержек и рисков на водителей и налогоплательщиков, так как не обеспечивают работников медицинской страховкой и оплачиваемыми больничными. На водителя ложится необходимость оплачивать счета за автомобиль, топливо, ремонт, страховку и другие расходы.