У здания парламента в Лондоне задержан мужчина с ножом

bbcrussian.com
пятница, 16 июня 2017 г. 18:15
Полиция Лондона задержала мужчину неподалеку от здания парламента. Уточняется, что задержанного не подозревают в намерении совершить теракт. Как сообщили в полиции, у мужчины был с собой нож.
© Reuters / Scanpix

"У Вестминстерского дворца арестован мужчина с ножом. Ранений нет", - сообщается в "Твиттере" лондонской полиции.

Как сообщает редактор газеты Evening Standard Джо Мерфи, полицейские применили к мужчине электрошокер после того, как прохожие обратили внимание на то, что он вооружен ножом.

В Лондоне введены повышенные меры безопасности после серии терактов, среди которых нападение 22 марта на Вестминстерском мосту.

Тогда британский гражданин Халид Масуд направил автомобиль на прохожих, в результате чего четыре человека погибли. Затем он врезался в ограду у здания парламента и набросился с ножом на стоявшего на посту полицейского Кита Палмера. Палмер скончался от полученных ранений; Масуд был убит другими полицейскими.

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