У восьми миллиардеров больше денег, чем у 3,6 млрд бедняков

Состояние восьми богатейших людей мира примерно равняется состоянию 3,6 млрд человек, составляющих беднейшую половину планеты, подсчитали в благотворительной организации Oxfam.

В организации отметили, что такой вывод сделан на основе недавно полученных более точных данных. Разрыв между богатыми и бедными оказался намного больше, чем опасались эксперты, говорится в докладе.

Отчет приурочен к началу Международного экономического форума в Давосе.

Критики подвергли выводы доклада сомнению.

"Будучи организацией, занимающейся проблемами бедности, Oxfam на удивление сильно озабочен богатыми", - говорит глава лондонского Института экономических связей Марк Литтлвуд.

Людям, заявляющим своей целью "окончательно покончить с крайними формами нищеты", следует работать над мерами по ускорению экономического роста, добавляет он.

Глава исследовательского отдела Института Адами Смита Бен Саутвуд говорит, что обращать внимание надо не на богатство наиболее обеспеченных людей планеты, а на состояние бедняков, которое улучшается с каждым годом.

"Каждый год Oxfam вводит нас в заблуждение своей статистикой по поводу богатства населения мира. С самими данными все в порядке - они получены от Credit Suisse, - а вот их интерпретации неверны", - отмечает Саутвуд.

Элитный клуб

На ежегодном форуме в швейцарском Давосе собираются политические лидеры и ведущие бизнесмены со всего мира.

По словам главы отдела международных отношений Oxfam Кэти Райт, с помощью доклада организация может "бросить вызов политическим и экономическим элитам".

"У нас нет никаких сомнений, что форум в Давосе - лишь говорильня для мировой элиты, но мы пытаемся использовать прикованное к нему внимание", - добавляет она.

Восемь богатейших миллиардеров мира

1. Билл Гейтс (США): сооснователь корпорации Microsoft (личное состояние - $75 млрд)

2. Амансио Ортега (Испания): основатель владельца магазинов Zara - компании Inditex ($60,8 млрд)

3. Уоррен Баффет (США): крупнейший акционер компании Berkshire Hathaway ($60,8 млрд)

4. Карлос Слим Элу (Мексика): владелец холдинговой компании Grupo Carso ($50 млрд)

5. Джефф Безос (США): основатель и руководитель интернет-гиганта Amazon ($45,2 млрд)

6. Марк Цукерберг (США): сооснователь и руководитель компании Facebook ($44,6 млрд)

7. Ларри Эллисон (США): сооснователь и руководитель корпорации Oracle ($43,6 млрд)

8. Майкл Блумберг (США): владелец компании Bloomberg L.P. ($40 млрд)

Источник: список богатейших людей мира по версии журнала Forbes, март 2016

Данные о наиболее состоятельных людях планеты не всегда отражают полную картину состояния мировой экономики, соглашается британский экономист Джерард Лайонс, который также призывает к исследованию путей стимулирования экономического роста.

Однако, по его мнению, специалисты Oxfam справедливо выделяют компании, стимулирующие неравенство за счет бизнес-моделей, основанных на росте доходов владельцев и топ-менеджмента.

Экономическое неравенство ведет к поляризации политических взглядов, утверждает Кэти Райт из Oxfam, приводя в пример избрание Дональда Трампа президентом США и решение британцев выйти из Евросоюза.

1%

"Люди начинают злиться и ищут альтернативы. Они чувствуют себя забытыми, поскольку, как бы усердно они ни работали, благосостояние своей страны они разделить не могут", - говорит Райт.

Благотворительная организация призывает к созданию "более человечной экономики" и просит власти стран обратить пристальное внимание на доходы топ-менеджеров компаний, усерднее бороться с уходом от налогов и ввести более высокие ставки налогообложения для богатых.

Oxfam выпускает подобные доклады последние четыре года. В 2016 году организация подсчитала, что 62 наиболее обеспеченных человека в мире владеют примерно таким же состоянием, как и наиболее бедная половина населения Земли.

Сейчас Oxfam, ссылаясь на новые, более точные данные, говорит всего лишь о восьми миллиардерах.

1% самых богатых людей по-прежнему владеет большим состоянием, чем все остальное население мира, отмечают в организации.

Некоторые из восьмерки самых богатых миллиардеров тратят на благотворительность десятки миллиардов долларов. В 2000 году Билл Гейтс со своей женой Мелиндой основали частный фонд, благотворительный капитал которого составляет более 44 млрд долларов.

В 2015 году Марк Цукерберг и его супруга Присцилла Чан пообещали отдать на благотворительность 99% своего состояния в течение жизни - это примерно 45 млрд долларов, если брать за основу стоимость акций Facebook в то время.

В число представителей 10% богатейшего населения мира входят люди с состоянием 71 600 долларов и более. Те, кто владеют активами и наличными деньгами на сумму 744 396 долларов и более, составляют богатейший 1% населения.

Доклад Oxfam основан на данных журнала Forbes и ежегодном отчете банка Credit Suisse, отслеживающего распределение мировых богатств с 2000 года.

Состояние того или иного человека в исследовании определяется из расчета стоимости индивидуальных активов - в основном недвижимости и земли - за вычетом долгов. Этот показатель не учитывает зарплаты и иных доходов.

Эта методология подвергается критике, так как, согласно ей, студент с долгами, но большим потенциалом заработка в будущем считается бедным.