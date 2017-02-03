У входа в Лувр военный открыл огонь по человеку с мачете

bbcrussian.com
пятница, 3 февраля 2017 г. 16:10
Французский военнослужащий, стоящий на охране Лувра, открыл огонь по мужчине с ножом. Сообщается, что мужчина напал на солдата и успел ранить его в голову. При этом он выкрикивал "Аллах акбар".
Prie Paryžiaus Luvro muziejaus pašautas ginkluotas vyras
© Reuters/Scanpix

Очевидцы рассказали информационным агентствам, что этот человек пытался пройти в магазин при парижском музее с одним или двумя чемоданами. По другой версии, нападавший был с рюкзаком и мачете.

Согласно начальнику полиции Парижа, высказывания этого человека убедили стоящих на охране Лувра солдат, что он замышляет теракт.

По нему выстрелили пять раз. Нападавший получил серьезные ранения в живот. При этом взрывчатых веществ при нем найдено не было

Сейчас из Лувра эвакуированы все посетители.

Министерство внутренних дел Франции характеризует инцидент как серьезный. Премьер-министр Бернар Казнёв заявил о "террористической природе" этого нападения.

После терактов в Париже в ноябре 2015 года многие объекты во Франции находятся под охраной не только полиции, но и военнослужащих.

В декабре 2016 года парламент проголосовал за продление режима чрезвычайного положения в стране до 15 июля 2017 года.

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У входа в Лувр военный открыл огонь по человеку с мачете

Prie Paryžiaus Luvro muziejaus pašautas ginkluotas vyras
Французский военнослужащий, стоящий на охране Лувра, открыл огонь по мужчине с ножом. Сообщается, что мужчина напал на солдата и успел ранить его в голову. При этом он выкрикивал "Аллах акбар".
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