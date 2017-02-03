У входа в Лувр военный открыл огонь по человеку с мачете

Очевидцы рассказали информационным агентствам, что этот человек пытался пройти в магазин при парижском музее с одним или двумя чемоданами. По другой версии, нападавший был с рюкзаком и мачете.
Согласно начальнику полиции Парижа, высказывания этого человека убедили стоящих на охране Лувра солдат, что он замышляет теракт.
По нему выстрелили пять раз. Нападавший получил серьезные ранения в живот. При этом взрывчатых веществ при нем найдено не было
Сейчас из Лувра эвакуированы все посетители.
Министерство внутренних дел Франции характеризует инцидент как серьезный. Премьер-министр Бернар Казнёв заявил о "террористической природе" этого нападения.
После терактов в Париже в ноябре 2015 года многие объекты во Франции находятся под охраной не только полиции, но и военнослужащих.
В декабре 2016 года парламент проголосовал за продление режима чрезвычайного положения в стране до 15 июля 2017 года.