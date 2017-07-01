У Трампа закончилось "стратегическое терпение" к КНДР

Эра "стратегического терпения" США к Северной Корее закончилась, и Вашингтон должен дать Пхеньяну "решительный ответ" на развитие ракетной и ядерной программ КНДР. Об этом заявил в Вашингтоне президент США Дональд Трамп по окончании переговоров с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в пятницу, 30 июня.

"Мы совместно сталкивается с угрозой безрассудных и жестоких" действий северокорейского режима, подчеркнул глава Белого дома. В связи с этим Вашингтон в сотрудничестве с Южной Кореей, Японией и "рядом других международных партнеров" готовят новые санкции против Пхеньяна, указал Трамп. В числе этих стран не был упомянут Китай, хотя администрация США активно пытается повлиять на Северную Корею с помощью Пекина, уточняет агентство AFP.

Чтобы защитить союзников и граждан Соединенных Штатов от северокорейской угрозы, США разрабатывают весь спектр мер - как в области безопасности, так и в дипломатической и экономической сферах, заявил Дональд Трамп.

"Поэтапный и всеобъемлющий подход"

В свою очередь президент Южной Кореи заявил, что они с Трампом договорились "использовать санкции и диалог в рамках поэтапного и всеобъемлющего подхода" с целью урегулировать ситуацию на Корейском полуострове.

В последние месяцы КНДР, несмотря на протесты и предостережения мирового сообщества, регулярно проводит ракетные испытания. В ответ на действия Пхеньяна Вашингтон отправил в западную часть Тихого океана два ударных авианосца и намерен перебросить в этот регион еще одну ударную группу. Кроме того, 22 июня Соединенные Штаты продлили еще на один год санкции против КНДР.