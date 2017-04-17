У супермаркета под Лиссабоном упал легкий самолет, есть жертвы

bbcrussian.com
понедельник, 17 апреля 2017 г. 17:50
Пять человек погибли в результате падения легкомоторного самолета рядом с супермаркетом близ курортного пригорода Лиссабона Кашкайше.
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По данным португальских СМИ, жертвами крушения самолета, зарегистрированного в Швейцарии, стали пилот и трое пассажиров самолета. Также погиб водитель грузовика, выгружавший во время падения самолета товары около супермаркета.

Сообщается, что среди жертв трое французов и один гражданин Швейцарии.

Самолет, направлявшийся в Марсель, потерпел крушение вскоре после взлета. Причина катастрофы пока не установлена. На месте происшествия работают десятки сотрудников пожарной службы.

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