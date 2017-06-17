У стрелявшего в конгрессменов американца нашли список потенциальных целей

Джеймс Ходжкинсон, ранивший 14 июня конгрессмена Стивена Скалиса во время тренировки на бейсбольном поле, имел список потенциальных жертв-республиканцев, сообщает телеканал Fox News.

Рукописный список обнаружили сотрудники Федерального бюро расследований при обыске в фургоне, который принадлежал Ходжкинсону. Среди перечисленных в нем имен - члены палаты представителей США Скотт Десжарлейс, Трент Фрэнкс, Джефф Дункан, Джим Джордан, Мо Брукс и Морган Гриффит, передает ТАСС.

В среду 14 июня 66-летний житель штата Иллинойс Джеймс Ходжкинсон открыл огонь по членам конгресса США, тренировавшимся на бейсбольном поле в городе Александрия (штат Вирджиния). Заместитель лидера республиканцев в палате представителей Конгресса США Стивен Скалис был тяжело ранен, его госпитализировали. По последним данным, его состояние улучшилось, но остается критическим. Помимо конгрессмена, травмы получили помощники законодателей и сотрудники полиции.

Следователи считают, что Ходжкинсон действовал в одиночку. Ранее его задерживала полиция за применение физического насилия и вождение в пьяном виде.