У системы TRAPPIST-1 больше шансов на зарождение жизни, чем у Земли

Lenta.ru
вторник, 7 марта 2017 г. 10:08
Астрофизики из Гарвардского университета и Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики выяснили, что вероятность возникновения жизни в системе экзопланет TRAPPIST-1 выше, чем на Земле. К такому выводу ученые пришли, определив шансы переноса органических молекул с одной планеты на другую.
TRAPPIST
© NASA

В 2016 году астрономы объявили, что им удалось обнаружить систему TRAPPIST-1, в которой находятся три экзопланеты. Они вращаются вокруг красного карлика, удаленного от Земли на расстояние в 39 световых лет, передает Lenta.ru.

В феврале 2017 года ученые сообщили, что система на самом деле состоит из семи планет, три из которых располагаются в зоне обитаемости, то есть на них может быть жидкая вода, необходимая для зарождения жизни.

Планеты в TRAPPIST-1 удалены друг от друга на расстояние, которое в десять раз меньше дистанции Марса от Земли. По мнению ученых, это облегчает процесс переноса органических молекул с одного небесного тела на другое (панспермия). С помощью математической модели исследователи показали, что высокая вероятность панспермии способствует абиогенезу — появлению живых организмов из неживой материи.

Исследователи также предположили, что между планетами могут переноситься живые организмы (например, споры микроорганизмов). Это увеличивает не только число обитаемых планет, но и биологическое разнообразие существ на них.

Lenta.ru
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