У Siemens мало шансов выиграть дело о крымских турбинах

Об этом в четверг, 24 августа, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на мнения целого ряда юристов.

Как сообщает издание, банкротившееся ОАО "Технопромэкспорт" (ТПЭ), купив турбины Siemens для Тамани, затем просто перепродало их одноименному обществу с ограниченной ответственностью (ООО), тоже принадлежащему "Ростеху". Юристы отмечают, что даже если первый контракт не разрешал ТПЭ устанавливать турбины в Крыму, то попытки Siemens ограничить место установки турбин для нового собственника вряд ли будут поддержаны судом.

Схема поставок

Siemens настаивает на том, что турбины были перемещены в Крым вопреки воле компании, которая изначально продала их для установки на станции в Тамани, но "Коммерсант" выяснил схему, позволившую ООО ТПЭ (входит в "Ростех") утверждать, что турбины для Таврической и Балаклавской ТЭС в Крыму были закуплены на вторичном рынке.

В марте 2015 года СП Siemens с "Силовыми машинами" продало четыре газовые турбины для установки в Тамани ОАО "Технопромэкспорт" (входило в "Ростех"). Эти же турбины через полгода ОАО продало за 152,4 млн евро ООО "Технопромэкспорт", строящему две ТЭС в Крыму. В марте 2017 года ОАО "Технопромэкспорт" было признано банкротом.

По словам опрошенных "Коммерсантом" юристов, теперь Siemens будет трудно доказать, что ООО "Технопромэкспорт" направило турбины в Крым вопреки воле компании. "Ростех" до этого указывал, что приобрел модернизированное оборудование на вторичном рынке, поскольку, как указал юрист адвокатского бюро А2 Максим Сафиулин, формально так и было.