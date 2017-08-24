У Siemens мало шансов выиграть дело о крымских турбинах

 (3)
Deutsche Welle
четверг, 24 августа 2017 г. 14:32
Схема, которую использовала компания "Ростех" для поставки в аннексированный Крым турбин Siemens, предназначенных для ТЭС в Тамани, оставляет немецкому концерну мало шансов оспорить ее в суде.
© Vida Press

Об этом в четверг, 24 августа, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на мнения целого ряда юристов.

Как сообщает издание, банкротившееся ОАО "Технопромэкспорт" (ТПЭ), купив турбины Siemens для Тамани, затем просто перепродало их одноименному обществу с ограниченной ответственностью (ООО), тоже принадлежащему "Ростеху". Юристы отмечают, что даже если первый контракт не разрешал ТПЭ устанавливать турбины в Крыму, то попытки Siemens ограничить место установки турбин для нового собственника вряд ли будут поддержаны судом.

Схема поставок

Siemens настаивает на том, что турбины были перемещены в Крым вопреки воле компании, которая изначально продала их для установки на станции в Тамани, но "Коммерсант" выяснил схему, позволившую ООО ТПЭ (входит в "Ростех") утверждать, что турбины для Таврической и Балаклавской ТЭС в Крыму были закуплены на вторичном рынке.

В марте 2015 года СП Siemens с "Силовыми машинами" продало четыре газовые турбины для установки в Тамани ОАО "Технопромэкспорт" (входило в "Ростех"). Эти же турбины через полгода ОАО продало за 152,4 млн евро ООО "Технопромэкспорт", строящему две ТЭС в Крыму. В марте 2017 года ОАО "Технопромэкспорт" было признано банкротом.

По словам опрошенных "Коммерсантом" юристов, теперь Siemens будет трудно доказать, что ООО "Технопромэкспорт" направило турбины в Крым вопреки воле компании. "Ростех" до этого указывал, что приобрел модернизированное оборудование на вторичном рынке, поскольку, как указал юрист адвокатского бюро А2 Максим Сафиулин, формально так и было.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

США поставят Украине военное оборудование на $175 млн (1)

США поставят Украине военное оборудование на $175 млн
США поставят Украине военного оборудования на $175 млн (около 150 млн евро). Об этом в четверг, 24 августа, находясь с официальным визитом в Киеве, заявил министр обороны США Джеймс Мэттис. Он заявил, что Вашингтон "рассматривает" и вопрос о поставках на Украину "летального оборонительного вооружения".

США поставят Украине военное оборудование на 175 млн долларов (17)

США поставят Украине военное оборудование на 175 млн долларов
США поставят Украине военного оборудования на 175 миллионов долларов США (около 150 миллионов евро). Об этом в четверг, 24 августа, находясь с официальным визитом в Киеве, заявил министр обороны США Джеймс Мэттис.

В Нидерландах задержали подозреваемого после отмены рок-концерта

В Нидерландах задержали подозреваемого после отмены рок-концерта
Полиция Нидерландов задержала 22-летнего молодого человека по подозрению в планировании нападения в Роттердаме. Накануне вечером из-за угрозы теракта власти Роттердама в последнюю минуту отменили выступление американской рок-группы Allah-Las.

В центре Киева произошел врыв: два человека пострадали (18)

В центре Киева произошел врыв: два человека пострадали
В Киеве на улице Грушевского произошел взрыв, два человека получили телесные повреждения. Об этом УНИАН сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева.

От главы МИД Германии ждут объяснений по поводу ужина с Путиным (5)

Sigmaras Gabrielis ir Vladimiras Putinas
Германская партия "Союз-90"/ "зеленые" призвала министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля еще до сентябрьских выборов в бундестаг дать разъяснения по поводу состоявшегося 2 июня в Санкт-Петербурге ужина с президентом России Владимиром Путиным и бывшим канцлером ФРГ Герхардом Шрёдером, который должен занять место в наблюдательном совете нефтяного концерна "Роснефть".
Facebook друзья