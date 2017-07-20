У сенатора Маккейна диагностировали рак мозга

Американскому сенатору Джону Маккейну диагностировали рак мозга. Информацию подтвердила канцелярия законодателя, известного своей жесткой позицией в отношении России. У Маккейна - глиобластома, один из самых агрессивных видов рака, отмечает РИА "Новости".

Рак обнаружили во время операции 14 июля - тогда в городе Финикс (штат Аризона) Маккейну успешно удалили 5-сантиметровый тромб в районе левого глаза. Специалист, который участвовал в операции, продолжавшейся больше трех часов, сообщили телеканалу CNN, что у законодателя была диагностирована глиобластома, связанная с образованием удаленного тромба.

80-летний Джон Маккейн, сенатор-республиканец из Аризоны и бывший кандидат в президенты США оправляется от этой операции "на удивление хорошо", указано в заявлении клиники Mayo.

"Сенатор и его семья рассматривают все вoзможные варианты дальнейшего лечения", - указали врачи. По их словам, возможна комбинация радиотерапии и химиотерапии.

В заявлении Маккейна говорится, что 80-летний сенатор в настоящее время чувствует себя хорошо, он не будет заниматься делами по крайней мере в течение следующей недели.

Маккейн относится к числу тех сенаторов, которые выступают с наиболее жесткой критикой в отношении России. Законодатель не раз призывал ввести новые антироссийские санкции.

Накануне из-за состояния здоровья Маккейна были перенесены слушания в конгрессе США по вопросу об отмене реформы здравоохранения времен президентства Барака Обамы, известной как Obamacare.

Поддержку сенатору и его семье выразили президент Трамп и вице-президент Пенс, а также экс-президент Обама. Трамп напомнил, что Маккейн "всегда был бойцом" и пожелал ему скорейшего выздоровления.