У НАТО остались сомнения в реальном масштабе учений "Запад-2017"

В Брюсселе состоялось заседание совета НАТО — Россия, главной темой которого стали российско-белорусские учения "Запад-2017". Постпред РФ при НАТО Александр Грушко сообщил, что российские военные на брифинге проинформировали альянс о плане учений, полигонах, задействованных силах и технике.

Несмотря на это, у НАТО остались сомнения по поводу реального масштаба российско-белорусских учений. Генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам заседания отказался назвать обнародованные российской стороной цифры. При этом он отметил, что, исходя из предыдущего опыта, Россия может занижать количество военных, задействованных в учениях.

Наибольшую обеспокоенность высказывали Польша и страны Балтии. По данным некоторых членов альянса, к участию в "Западе-2017" могут привлечь до 100 тысяч военнослужащих. Кроме того, Эстония опасается, что после учений Россия оставит своих военных в Беларуси.

Учения "Запад-2017" будут проходить на территории Беларуси с 14 по 20 сентября. По данным российской и белорусской стороны, в них примут участие до 13 тысяч военных в соответствии с Венским документом Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Если численность личного состава превысит этот показатель, страны-организаторы должны будут допустить на учения иностранных наблюдателей.

По другим вопросам совет НАТО — Россия также не достиг прогресса. В частности, между сторонами сохраняется напряженность по поводу аннексии Крыма и конфликта в Донбассе. Кроме того, стороны не смогли договориться о мерах, позволяющих избежать опасных сближений военных самолетов над Балтикой.