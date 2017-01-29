У берегов Малайзии пропало судно с туристами из Китая

 (1)
bbcrussian.com
воскресенье, 29 января 2017 г. 09:39
Судно, на борту которого находятся 28 китайских туристов и три члена экипажа, пропало у побережья Малайзии, сообщили власти страны.
Tęsiasi dingusio Malaizijos lėktuvo paieškos
© Reuters/Scanpix

Связь с судном, которое направлялось на остров Менгалум, пропала в малазийских водах вскоре после выхода из порта города Кота-Кинабалу - административного центра штата Сабах.

В настоящее время по маршруту следования судна развернута поисково-спасательная операция, которая осложняется сильным ветром и большими волнами.

В поисковой операции принимают участие сотрудники полиции, а также представители военно-морского флота и ВВС Малайзии.

Остров Менгалум, куда направлялись туристы, известен своими дикими пляжами и популярен среди дайверов.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Иран запретит въезд американцам

Иран запретит въезд американцам
Иран запретит въезд американцам в ответ на отказ США пускать в страну граждан Ирана, Сирии, Ирака, Судана, Ливии, Сомали и Йемена. Когда иранцы введут запрет, в министерстве иностранных дел не уточнили. Об этом пишет Meduza.io.

Эксперты: Политика Трампа угрожает 1,6 млн рабочих мест в ФРГ (13)

Эксперты: Политика Трампа угрожает 1,6 млн рабочих мест в ФРГ
Берлину грозит торгово-экономическая война с США, предупреждают немецкие эксперты. Под угрозой находится благополучие всего мира, но ФРГ может пострадать сильнее остальных стран.

Трамп поручил Пентагону разработку новой стратегии против ИГ (4)

D. Trumpas
Президент США планирует изменить "политические ограничения" в применении силы, отступив от норм международного законодательства. Министр обороны должен представить проект документа через 30 дней.

Следователи по делу MH17 не могут расшифровать переданные РФ снимки с радаров (42)

Nutraukta dingusio Malaizijos lėktuvo paieška
В прокуратуре Нидерландов утверждают, что Москва передала следователям снимки с радаров в нестандартном формате, что затруднило их расшифровку.

Канада готова принять отвергнутых Трампом мигрантов (12)

Liberalų partijos vadovas Justinas Trudeau
Канада примет тех, кто "спасается от преследований, террора и войны", подчеркнул премьер Трюдо. Тереза Мэй также признала, что расходится с Трампом во взгляде на иммиграцию.
Facebook друзья
Rambler's Top100