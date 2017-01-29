В поисковой операции принимают участие сотрудники полиции, а также представители военно-морского флота и ВВС Малайзии.

В настоящее время по маршруту следования судна развернута поисково-спасательная операция, которая осложняется сильным ветром и большими волнами.

Связь с судном, которое направлялось на остров Менгалум, пропала в малазийских водах вскоре после выхода из порта города Кота-Кинабалу - административного центра штата Сабах.

Судно, на борту которого находятся 28 китайских туристов и три члена экипажа, пропало у побережья Малайзии, сообщили власти страны.

У берегов Малайзии пропало судно с туристами из Китая

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