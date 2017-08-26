ЧП произошло около 19 часов вечера в пятницу по местному времени. Вертолет упал в воду в 35 км от побережья на юге Йемена.

Пресс-служба Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) передавала: "Силы ВС США проводят поиск одного из членов экипажа, находившегося на борту. Пять членов экипажа, которые также были в воздушном судне были спасены".

По факту крушения будет проведено расследование, говорится в пресс-релизе. О возможных причинах происшествия в командовании не сообщают.

В Йемене американские вооруженные силы проводят спецоперации против террористических группировок, связанных с сетью "Аль-Каиды".