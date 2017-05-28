Тысячи москвичей вышли на воскресный митинг против реновации

На юго-западе Москвы начался митинг против реновации столичного жилья, организованный оппозиционными партиями "Яблоко", ПАРНАС и "Демократический выбор".

Организаторы акции, которая позиционируется продолжением масштабного митинга 14 мая на проспекте Академика Сахарова, рассчитывают, что в ней примут участие до 10 тысяч человек. Впрочем, по мнению экспертов, явке может помешать тот факт, что накануне прошел еще один митинг со схожей повесткой, сообщает newsru.com

Как отмечает организация "Белый счетчик", полиция начала пропуск участников через рамки в 13:00. По состоянию на 14:00 на территории митинга присутствовало около трех тысяч человек. По словам координатора волонтеров Дмитрия Нестерова, поток через рамки небольшой: "Многие пришли вовремя, у рамок задержек не отмечено".





На трансляции с места событий, которую ведет движение "Московский активист", можно наблюдать большое число людей с плакатами против реновации и символикой политических партий, однако оценить количество присутствующих по этому видеоряду проблематично.

Один из организаторов акции Сергей Давидис на своей странице в Twitter сообщил, что у участников митинга против сноса домов изымают баннеры с упоминаниями президента России Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина. "Точнее, один только баннер такой остался: "Собянина в отставку". Не смогли обосновать запрет на ясное выражение мнения граждан", - добавил Давидис.

Другой организатор акции Александр Рыклин у себя в Facebook рассказал, что к участникам митинга подошел некий "генерал из Нацгвардии" и потребовал убрать растяжку "Собянинскую "реновацию" под снос!". В итоге активистам пришлось обрезать баннер:

Отметим, что в оргкомитете акции среди прочих заявлены политик Геннадий Гудков, руководитель московского отделения "Яблока" Сергей Митрохин, правозащитник Лев Пономарев. На странице марша в Facebook говорится: "Квартиры, дома и городская земля это наша собственность, и только мы можем решать, когда, куда и под какие гарантии мы готовы переселяться. Мы требуем снять закон о реновации с рассмотрения. Мы требуем уважать наше право распоряжаться своим жильем".