Тысячи людей вышли на протестный марш в Будапеште

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bbcrussian.com
понедельник, 22 мая 2017 г. 11:40
В Будапеште тысячи человек приняли участие в демонстрации протеста против политики правящей националистической партии "Фидес".
© AP/Scanpix

Это уже не первая демонстрация против планов правительства закрыть Центрально-европейский университет, а также затруднить работу общественных организаций, помогающих беженцам.

Около четырех тысяч человек с флагами Венгрии и Евросоюза перешли через Дунай по мосту Свободы. К ним стали присоединяться другие участники, и к моменту, когда протестующие дошли до здания парламента, толпа разрослась примерно до 10 тысяч человек.

Регулярные демонстрации против политики правящей партии длятся уже шесть недель, при этом Европейская комиссия и Европейский парламент, похоже, теряют терпение в отношении правительства Виктора Орбана.

Конституционный суд Венгрии вскоре должен рассмотреть законопроект, согласно которому Центрально-европейский университет фактически должен будет прекратить свою работу в Венгрии. В пятницу премьер-министр Виктор Орбан заявил, что отменит любой закон, который суд признает неконституционным.

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