Тысячи людей в Гонконге требуют демократии

В Гонконге несколько тысяч человек принимают участие в демонстрации протеста.

Ее участники требуют проведения демократических выборов, а также протестуют против попыток правительства лишить мандатов четырех избранных членов местного законодательного собрания.

Правительство утверждает, что все четверо борцов за демократию неправильно произнесли клятву депутата и, соответственно, не могут занять свои места.

Согласно совместной китайско-британской декларации и Основному закону Гонконга, территории предоставлена широкая автономия до 2047 года, то есть в течение 50 лет после передачи суверенитета.

Но многие считают, что Пекин ведет последовательное наступление на эту автономию. В частности, китайские власти пытались регулировать выборы в местные органы власти в 2016 и 2017 годах.

В 1842 году Гонконг был захвачен Великобританией, при этом официально это было оформлено как аренда территории на 99 лет. В течение этого срока Гонконг был британской колонией.

В 1997 году Китайская Народная Республика вернула суверенитет над территорией, которая получила широкую автономию в рамках принципа "одна страна - две системы".

Однако после недавних выборов в Пекине приняли указ, который практически лишает четырех членов законодательного собрания Гонконга, выступающих за его независимость, права заседать в местном парламенте.

Пекин немедленно обвинили в подрыве законодательной системы Гонконга.

Два ставших депутатами активиста - 30-летний Сикстус Лиюн и 25-летняя Яй Вай-Чин - раньше входили в движение Youngspiration, принимавшее участие в многотысячных студенческих протестах в Гонконге в 2014 году.

В ходе церемонии принятия присяги после избрания в законодательное собрание они подняли плакаты с надписью "Гонконг - не Китай".