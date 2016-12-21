Твитившая из Алеппо девочка встретилась с Эрдоганом

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bbcrussian.com
среда, 21 декабря 2016 г. 18:05
Семилетняя сирийская девочка Бана Алабед, которая стала известна благодаря своим записям в "Твиттере" из осажденного Алеппо, встретилась в Анкаре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганам.
© AFP/Scanpix

В разгар боев за город мать девочки призывала Эрдогана прийти им на помощь.

Девочка выложила фотографии из президентского дворца в своем ставшем всемирно популярном аккаунте. На одном из снимков она и ее маленький брат сидят на коленях у Эрдогана, а взрослые стоят у президента за спиной.

Бану Алабед и ее семью вывез в Турцию специальный посланник Эрдогана, после того как им удалось эвакуироваться из восточного Алеппо.

Девочка начала вести записи в "Твиттере" в сентябре, когда войска Башара Асада при поддержке России начали штурм контролируемой повстанцами восточной части города. Бана описывала происходящее на английском языке. Ей помогала мама-учитель.

В начале декабря на некоторое время появление новых твиттов прервалось, что вызвало беспокойство по поводу судьбы Баны Алабед и ее родственников. Позже поступили сообщения, что они находятся в безопасности, а на этой неделе стало известно, что им удалось эвакуироваться.

В сообщении, которое предшествовало эвакуации, мать девочки обращалась к турецкому президенту. "Пожалуйста, сделайте все, чтобы перемирие соблюдалось, и вызволите нас отсюда. Мы так устали", - писала она Эрдогану.

Операция по эвакуации повстанцев и гражданского населения восточного Алеппо началась 15 декабря. Ее организацией занималась Россия, согласовывая свои действия с Турцией. В понедельник, 19 сентября, Совет Безопасности ООН принял резолюцию, которая должна обеспечить мониторинг соблюдения прав человека в Алеппо. Россия поддержала резолюцию.

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