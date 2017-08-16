Твит Обамы о толерантности стал самым популярным в истории

 (1)
bbcrussian.com
среда, 16 августа 2017 г. 14:38
Самым популярным твитом в истории существования "Твиттера" стала реплика бывшего президента США Барака Обамы.
Barack Obama farewell speech
© AFP/Scanpix

В этом твите - первом из трех - Обама процитировал Нельсона Манделу: "Никто не рождается с ненавистью к другому человеку из-за его цвета кожи, его происхождения или религии..."

Твит сопровождает фото, на котором Обама заглядывает в окошко, откуда на него с удивлением смотрят маленькие дети разного цвета кожи.
Этот твит получил около 3 млн лайков с момента публикации 12 августа, когда начались столкновения ультраправых и их противников в Шарлоттсвилле.


Столкновения во время протестов в Вирджинии: один погибший

Шарлоттсвилл: трагедия самого счастливого города США
Как подтвердили Би-би-си в администрации "Твиттера", историческая веха была достигнута в среду примерно в 1.17 по Гринвичу.

Этот твит обошел по популярности бывший до этого в лидерах твит певицы Арианы Гранде, в котором она высказывала соболезнования в связи с терактом в Манчестере после ее концерта.

В этой серии из трех твитов Обама привел небольшую цитату из автобиографии "Долгая дорога к свободе" одного из самых известных в мире активистов за равноправие во время апартеида в ЮАР Нельсона Манделы: "Люди учатся ненавидеть, и если они могут научиться ненавидеть, то их можно научить любить, поскольку любовь более естественна для человеческого сердца, чем ее противоположность".

Фото, которое их сопровождает, было сделано фотографом Белого дома Питом Сузой в 2011 году, когда Обама посетил детские ясли в Бетесде, штат Мэриленд.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Твит Обамы о толерантности стал самым популярным в истории (1)

Barack Obama farewell speech
Самым популярным твитом в истории существования "Твиттера" стала реплика бывшего президента США Барака Обамы.

ВИДЕО: В Швеции обнаружен редкий белый лось (2)

Briedis
В Швеции запечатлели на видео редкого белого лося, выходящего из водоема в коммуне Эда на западе страны. Ролик с необычным животным снял местный политик, член городского совета Ханс Нильссон.

Глава МИД Германии против методов устрашения в отношениях с Россией (11)

Sigmaras Gabrielis, Vladimiras Putinas
По мнению главы МИД Германии, если в отношениях с Москвой использовать лишь методы устрашения, это только усилит напряженность. Зигмар Габриэль предлагает вернуться к всеобъемлющему контролю за вооружениями.

В Нидерландах решили не наказывать за снятое в церкви порно (7)

В Нидерландах решили не наказывать за снятое в церкви порно
Голландские власти отклонили жалобу администрации католической церкви Святого Иосифа в городе Тилбург, в здании которой два актера сняли на видео сцену секса в исповедальне.

Еще одна американка обвинила Романа Полански в изнасиловании (6)

Romanas Polanskis
В США еще одна женщина обвинила режиссера Романа Полански в изнасиловании в то время, когда она была несовершеннолетней, передает РИА "Новости" со ссылкой на AFP.
Facebook друзья