Туска обвинили в предательстве по делу о гибели Ту-154 в Смоленске

По мнению Мацеревича, Туск, который сейчас занимает пост председателя Европейского совета, предал интересы Польши, не предприняв необходимых мер по расследованию крушения.

В результате катастрофы Ту-154 при заходе на посадку на аэродром Смоленска погиб президент Польши Лех Качиньский и еще 95 человек, находившиеся на борту президентского лайнера.

О содержании обращения министра обороны в прокуратуру сообщает польское государственное новостное агентство PAP, корреспонденты которого, как они утверждают, видели документ. Представитель генпрокуратуры подтвердила получение обращения из министерства обороны и то, что в нем содержатся обвинения в предательстве национальных интересов в ракурсе катастрофы под Смоленском, однако никаких имен не назвала.

Это серьезное обвинение в адрес Туска: по польским законам, предательство национальных интересов карается тюремным заключением на срок до десяти лет. Журналисты агентства PAP сообщают, что Мацеревич обвиняет Туска в том, что тот позволил расследовать катастрофу российской стороне.

10 апреля 2010 года президентский самолет, в котором находился президент Польши Лех Качиньский и большая правительственная делегация, разбился при заходе на посадку на аэродром Северный в Смоленске.

Более 75% польских граждан считают, что кабинет премьер-министра Туска не приложил достаточно усилий к поиску причин трагедии. Критики заявляют, что Туск не должен был позволять российским властям проводить первоначальное расследование.

В ходе опроса, проведенного в пятую годовщину катастрофы, лишь 20% поляков сказали, что ее причины были достаточно подробно объяснены. 31% опрошенных полагают, что случившееся было преднамеренным убийством или терактом.

Респондентов не спрашивали о том, кто мог стоять за такой акцией, но сторонники теорий заговора считают, что поскольку катастрофа произошла на российской территории, то ответственность за нее несет Москва.

Эту точку зрения с 2011 года продвигает Антоний Мацеревич, нынешний министр обороны и близкий соратник брата погибшего президента Ярослава Качиньского. Он неоднократно заявлял, что самолет упал после двух взрывов.

У прокуратуры есть 30 дней на то чтобы принять решение о проведении доследственной проверки по инциденту.

Дональд Туск пока не комментировал выдвинутые против него обвинения.