Турецкий министр призвал пересмотреть договор с ЕС о мигрантах

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bbcrussian.com
понедельник, 13 марта 2017 г. 19:10
Власти Турции должны частично пересмотреть договор с Евросоюзом о приеме мигрантов, сообщил турецкий министр по делам ЕС Омер Челик.
© AP / Scanpix

По его словам, властям следует пересмотреть положения, регулирующие перемещение беженцев по территории Турции и Евросоюза. Кроме того, министр призвал предотвращать пересечение мигрантами Эгейского моря, так как это уже привело к сотням жертв.

В марте прошлого года власти Турции и главы правительств стран-членов Евросоюза согласовали план, направленный на разрешение миграционного кризиса в Европе.

Анкара согласилась принимать мигрантов в обмен на получение финансовой помощи от ЕС и на введение безвизового режима со странами Евросоюза для турецких граждан.

Однако реального продвижения в вопросе предоставления Турции безвизового режима с ЕС не последовало. На этом фоне в мае прошлого года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил заблокировать соглашение с Евросоюзом.

В декабре Эрдоган заявил, что Турция готова стать полноправным членом ЕС, а в марте отношения ЕС и Турции вновь обострились: Анкара обвинила Германию и Нидерланды в нацизме после того, как власти этих стран запретили проведение турецких митингов.

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