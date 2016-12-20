Турецкие СМИ: за убийством российского посла стоит Гюлен

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bbcrussian.com
вторник, 20 декабря 2016 г. 18:41
Первые полосы большинства турецких газет сегодня занимают сообщения об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова на фотовыставке в Анкаре. Проправительственные СМИ считают, что за убийством Карлова стоит проживающий в США турецкий исламский проповедник Фетхулла Гюлен, стремящийся, по их мнению, дестабилизировать отношения России и Турции.
© Reuters/ Scanpix

Проправительственное издание Sabah пишет, что убийство российского посла было ловушкой, созданной "вероломным Фето" (организация Гюлена — прим. Би-би-си). "Когда отношения Турции и России встали на путь нормализации, в ход пошли грязные приемы", — говорится в статье.

"Пуля, выпущенная Фето, поразила отношения Турции и России" — гласит заголовок на первой полосе государственного издания Star. В заметке говорится, что президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган придерживаются "единого мнения: никаких компромиссов с терроризмом".

Издание Karar, также занимающее проправительственную позицию, отмечает, что покушение было совершено накануне "критически важной встречи по Сирии", в которой должны принять участие Турция, Россия и Иран. По мнению журналистов газеты, целью покушения стало недавнее примирение в отношениях Турции и России. Кроме того, в издании отмечают "след Фето в организации нападения".

"Киллеры Фето, поддерживаемые ЦРУ, перешли к действиям", — пишет проправительственная Yeni Safak. По мнению издания, произошедшее в Анкаре стало "актом невероятного саботажа" на фоне "стратегических шагов по многим вопросам, в первую очередь в отношении Сирии", которые предпринимают Россия и Турция. Кроме того, газета цитирует президентов обеих стран, назвавших случившееся "провокацией". А первая полоса газеты Aksam гласит: "Пуля Фето попала в российского посла".

Оппозиционное светское издание Kemalist Cumhuriyet назвало нападение "страшным убийством", отметив, что "волна террора" добралась и до дипломатических кругов.

Правоцентристская Haber Turk вышла с заголовком "Коварный план". Газета называет убийство посла, совершенное после терактов в Стамбуле и Кайсери, нападением против Турции и пишет о связи нападавшего с движением Фетхуллы Гюлена.

Однако правоцентристское издание Hurriyet Daily сомневается в наличии такой связи. "Удостоверение полиции, которое было у нападавшего, давало ему возможность пройти в охраняемые зоны. Что касается заявлений о его причастности к движению Фетхуллы Гюлена, проживающего в США исламского проповедника, обвиняемого в организации попытки государственного переворота в июле, как это возможно, что полицейский мог остаться работать в правоохранительных органах после масштабных чисток всего аппарата, последовавших за попыткой переворота?"- задается вопросом издание.

"Если бы нападавшего смогли задержать, пусть даже с ранением, то можно было бы выяснить больше в ходе допроса и расследования произошедшего. Но полиция приняла решение "нейтрализовать преступника в ходе нападения", как говорится в заявлении министра внутренних дел, хотя в небольшом здании против человека, вооруженного лишь пистолетом, можно было применить слезоточивый газ, выстрелить ему в ноги или даже просто окружить его. Причины такого решения стоило бы расследовать наравне с самим совершенным преступлением", замечает Hurriyet Daily.

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