Турецкая оппозиция подала запрос об отмене итогов референдума

Оппозиция Турции направила запрос в Высший избирательный совет об аннулировании результатов состоявшегося в воскресенье референдума о внесении поправок в конституцию страны. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заместителя председателя оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Турции Бюлента Тезджана.

В заявлении говорится, что при подсчете голосов учитывались бюллетени, на которых не было необходимых печатей. Избирком принял к рассмотрению такие бюллетени, но это решение комиссии оппозиция посчитала противоречащим закону.

Тезджан заявил, что оппозиция будет добиваться отмены результатов выборов, сообщает Hürriyet.

Факт передачи запроса ТАСС подтвердили в пресс-службе НРП. "Запрос об аннулировании итогов референдума передан нами в Центризбирком. Это требование касается именно отмены результатов. Все наши протесты относительно процедур подсчета бюллетеней мы ранее отдельно передали в комиссию", - сообщил представитель партии.

Также представитель НРП сообщил РИА "Новости", что партия обратилась в Высший избирательный совет с запросом о полной отмене итогов референдума. "Апелляция была подана в ВИС сегодня в 14:30 мск. Мы требуем полной отмены итогов референдума из-за нарушений в ходе его проведения", - сказал он.

В тексте заявления, подписанного Бюлентом Тезджаном, говорится, что во время референдума "учитывались бюллетени без печати, по поводу которых со стороны ВИС были приняты противоречащие друг другу решения", и эти бюллетени опускались в урны, несмотря на протесты наблюдателей. В числе нарушений отмечаются также многочисленные случаи голосования вне кабинок, закрытый от наблюдателей подсчет голосов и агитация в день голосования. "Все эти негативные явления привели к беззаконию во время референдума, в связи с чем его результаты необходимо отменить", - заявляет партия.

Коллегия адвокатов Турции также назвала учет бюллетеней без печатей нарушением закона. "Решение ЦИК о принятии к подсчету не имеющих печатей бюллетеней являлось незаконным. Ответственные лица на избирательных участках были введены в заблуждение относительно законности использования непропечатанных бюллетеней. К сожалению, ЦИК не исполнил требования конституции относительно обеспечения соблюдения закона во время голосования", - говорится в заявлении коллегии.

Референдум о переходе Турции от парламентской формы правления к президентской состоялся 16 апреля. Победу одержали сторонники поправок в конституцию, значительно расширяющих полномочия президента. По предварительным результатам, они набрали 51,4% голосов. Согласно поправкам, пост премьера упраздняется, а президент получит право назначать вице-президента, министров, часть членов коллегии судей и прокуроров.

Официальные результаты референдума будут объявлены через 11-12 дней после рассмотрения апелляций. Между тем накануне на улицы турецких городов вышли протестующие против внесения поправок в конституцию.

В Стамбуле маршем прошли около трех тысяч человек - около тысячи протестующих собрались на европейской стороне города в районе Бешикташ, еще две тысячи демонстрантов вышли на улицы на азиатской стороне, в районе Кадыкей. Протестовавшие скандировали, что не выберут Реджепа Тайипа Эрдогана президентом и называли его "вором" и "убийцей", также звучали лозунги "Мы против фашизма!", "Нет, мы победим". В Анталье в митинге протеста приняли участие десятки человек, 14 из них были задержаны.

В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) ранее заявили, что референдум не соответствовал стандартам Совета Европы. По мнению организации, избирателям не разъяснили суть поправок. Эрдоган назвал этот отчет политически мотивированным и заявил, что Анкара не будет "присматриваться и прислушиваться" к нему. Он посоветовал международным наблюдателям из ОБСЕ "знать свое место".