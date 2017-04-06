Турция заявила о применении в Сирии зарина режимом Асада

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Deutsche Welle
четверг, 6 апреля 2017 г. 18:30
Министерство здравоохранения Турции заявило, что во время авианалета в провинции Идлиб в Сирии был применен зарин.
© AFP / Scanpix

Как утверждает турецкая сторона, химическое оружие было применено армией Башара Асада.

Предварительные итоги вскрытия показали, что жертвы атаки в провинции Идлиб в Сирии погибли от химического вещества зарин, заявило в четверг, 6 апреля, министерство здравоохранения Турции.

Министр юстиции Турции Бекир Боздаг ранее в четверг подчеркнул, что по данным турецких экспертов, химическое оружие было применено армией Башара Асада, передает AFP.

Вскрытие погибших проводилось в провинции Адана на юге Турции с участием экспертов Всемирной организации здравоохранения (WHO).

Именно сюда после авиационного налета, произошедшего в сирийской провинции Идлиб во вторник, 4 апреля, доставили 32 пострадавших, трое из которых скончались в больнице.

По данным правозащитников, в результате предполагаемой химической атаки в Хан-Шейхуне провинции Идлиб погибли не менее 72 человек, в том числе 20 детей и 17 женщин.

ООН объявила о намерении расследовать причину гибели людей.

Deutsche Welle
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