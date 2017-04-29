Турция заблокировала Википедию

 (6)
Gazeta.ru
суббота, 29 апреля 2017 г. 11:54
На территории Турции с 29 апреля заблокирован доступ к интернет-энциклопедии Википедия, передает Hurriyet.
Alanija, Turkija
© DELFI (R.Pukenės nuotr.)

Сайт был заблокирован около 8 часов утра по местному времени (совпадает с Москвой) в рамках административной меры местных властей.

Отмечается, что на данный момент судебного решения о блокировке нет. По мнению правозащитных организаций, ограничение доступа к Википедии было осуществлено в целях цензуры.

Ранее сообщалось, что президента Турции Реджепа Эрдогана переименовали в «диктатора» в Википедии после оглашения результатов конституционного референдума.

Gazeta.ru
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Ле Пен объявила кандидата на пост премьера при победе на выборах (1)

M. Le Pen švenčia pergalę pirmame ture
Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что она назначит своим премьер-министром главу партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньяна в случае победы на выборах, передает Reuters.

На юге Киргизии оползень накрыл 24 человека (1)

Kirgizija
В селе Аюу в Ошской области ведутся поиски жителей шести домов, оказавшихся ранним утром под более чем 3-метровым слоем сошедшего грунта.

Берлинский аэропорт прекратил работу после обнаружения бесхозного чемодана (1)

Berlyno oro uostas
Аэропорт столицы Германии Берлина Tegel в субботу прекратил принимать рейсы из-за обнаружения бесхозного чемодана, сообщается в Twitter-аккаунте воздушной гавани.

Венесуэла запустила процесс выхода из Организации американских государств (11)

Венесуэла запустила процесс выхода из Организации американских государств
Венесуэла направила генеральному секретарю Организации американских государств (ОАГ) Луису Альмагро официальное заявление о выходе страны из состава регионального блока.

Меркель заявила о "хороших рабочих отношениях" с Трампом (5)

Angela Merkel ir Donaldas Trumpas
Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что в ходе переговоров с Трампом, в частности, обсуждаются конфликты в Сирии и на Украине. Она также не исключила возобновления переговоров по торговому соглашению.
Facebook друзья
Rambler's Top100