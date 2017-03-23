Турция вызвала представителя России из-за убитого курдами солдата

bbcrussian.com
четверг, 23 марта 2017 г. 14:40
Министерство иностранных дел Турции вызвало представителя российского посольства в связи с гибелью турецкого военнослужащего.
Turkijos karys
© Reuters / Scanpix

Военный погиб от выстрела с территории, подконтрольной пользующимся поддержкой России сирийским курдам.

Инцидент произошел на турецко-сирийской границе.

По данным турецкой стороны, военнослужащий базировался на территории своей страны и был убит выстрелом снайпера, находившегося по другую сторону границы - в сирийской провинции Африн, подконтрольной местным курдам. После этого турки открыли ответный огонь.

Незадолго до этого курдское ополчение объявило, что в регион прибыли российские военнослужащие.

Представитель курдских "Отрядов народной обороны" тогда заявил агентству РИА Новости, что Россия и курды договорились о совместной борьбе с терроризмом и российском присутствии в районе Африна.

Кроме того, западные СМИ сообщили, что Россия собирается построить в регионе военную базу. В минобороне России заявили, что речь идет не о базе, а об отделении центра примирения враждующих сторон.

Тем не менее турецкая сторона еще тогда выразила обеспокоенность сотрудничеством российских военных с курдскими формирования, которые Турция считает экстремистскими. Ранее Анкара возмущалась и сотрудничеству между курдскими отрядами и США.

В пресс-службе министерства иностранных дел Турции заявили, что ожидают от России уважения к болезненным для Анкары вопросам.

Курдское ополчение в Сирии активно противодействует боевикам экстремистской группировки "Исламское государство", запрещенной во многих странах, включая Россию. В связи с этим с курдами сотрудничают Россия и США, также называющие своей задачей уничтожение ИГ.

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Турция вызвала представителя России из-за убитого курдами солдата

Turkijos karys
Министерство иностранных дел Турции вызвало представителя российского посольства в связи с гибелью турецкого военнослужащего.
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