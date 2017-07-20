Турция считает Daimler и BASF пособниками терроризма

Deutsche Welle
четверг, 20 июля 2017 г. 10:50
Правительство Турции передало властям ФРГ новый список предполагаемых пособников терроризма, в котором впервые значатся и немецкие фирмы. Об этом в среду, 19 июля, сообщает онлайн-издание газеты Die Zeit, констатируя, что Турция тем самым расширяет выдвигаемые обвинения и вновь ужесточает тон в отношениях с Германией.
© Reuters / Scanpix

Как сообщает издание, в списке, который был передан Федеральному ведомству по уголовным делам еще несколько недель тому назад, значатся 68 юридических и физических лиц. Все они, по утверждению турецких властей, поддерживают связи с движением радикального проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в терроризме и организации попытки путча летом 2016 года.

От концерна до торговца шаурмой

В список попали не только такие крупные немецкие концерны, как Daimler и BASF, но и ночная закусочная, и ларек по продаже шаурмы в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия. Источники в правительстве ФРГ назвали этот список абсурдным и смехотворным. Ведомство по уголовным делам запросило у турецких властей дополнительную информацию, однако так и не получило ответа.

В начале июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью еженедельнику Die Zeit заявил, что Анкара передала Германии 4500 досье на предполагаемых сторонников Гюлена, и потребовал от ФРГ "выдать этих террористов Турции".

"Пока вы этого не сделаете, Турция будет считать Германию страной, защищающей террористов", — сказал тогда Эрдоган.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Арабские страны смягчают требования к Катару (2)

Арабские страны смягчают требования к Катару
Четыре арабские страны во главе с Саудовской Аравией, объявившие бойкот Катару, больше не настаивают на выполнении им 13 условий ультиматума, выдвинутого ими в июне.

Блогер Лапшин получил три года в Азербайджане за визит в Карабах (2)

Блогер Лапшин получил три года в Азербайджане за визит в Карабах
Бакинский суд приговорил блогера Александра Лапшина, гражданина России и Израиля, к трем годам лишения свободы.

Убийство Павла Шеремета: что мы знаем о расследовании год спустя (5)

Pavel Sheremet
20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля погиб известный журналист Павел Шеремет. На день публикации этой статьи украинские правоохранительные органы не смогли назвать ни заказчиков убийства журналиста, ни его исполнителей.

Турция считает Daimler и BASF пособниками терроризма

Турция считает Daimler и BASF пособниками терроризма
Правительство Турции передало властям ФРГ новый список предполагаемых пособников терроризма, в котором впервые значатся и немецкие фирмы. Об этом в среду, 19 июля, сообщает онлайн-издание газеты Die Zeit, констатируя, что Турция тем самым расширяет выдвигаемые обвинения и вновь ужесточает тон в отношениях с Германией.

Трамп прекращает программу помощи ЦРУ сирийским повстанцам (10)

Sirijos sukilėliai
США отказываются от программы помощи некоторым повстанческим группировкам в Сирии. Таким образом Трамп дает Путину сигнал о намерении наладить отношения с Москвой, утверждают в администрации США.
Facebook друзья