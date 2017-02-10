Турция: Россия знала координаты погибших при авиаударе военных

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bbcrussian.com
пятница, 10 февраля 2017 г. 18:15
Анкара заранее предоставила российским военным координаты здания в Сирии, где во время авиаудара погибли трое турецких военнослужащих, заявил генштаб армии Турции.
Turkijos kariai Sirijoje
© AP/Scanpix nuotr.

Кремль заявлял, что в переданных данных не было упоминания о местонахождении погибших военных.

Ранее в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что воздушно-космические силы России (ВКС) при нанесении авиаудара руководствовались координатами, переданными Турцией, и "в пределах этих координат турецких военных быть не должно было". "Именно поэтому эти непреднамеренные удары имели место", - говорил он.

По версии турецкого генштаба, военные находились на одних и тех же позиция в течение 10 дней и их координаты были переданы на российскую базу Хмеймим в Сирии и лично российскому военному атташе в Анкаре.

В четверг президент России Владимир Путин выразил соболезнования турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с гибелью турецких военнослужащих из-за непреднамеренного авиаудара.

По данным турецкого генштаба, еще 11 военнослужащих получили ранения в результате того же инцидента.

Российские бомбардировщики наносили удары в районе города Эль-Баб, где с конца прошлого года турецкая армия проводит сухопутную операцию. Целью авиаударов были боевики "Исламского государства" (ИГ), запрещенного в России и других странах.

Утром в четверг российские самолеты случайно поразили здание, в котором находились турецкие военнослужащие, участвующие в операции "Щит Ефрата".

Путин и Эрдоган договорились провести совместное расследование инцидента, а также условились о наращивании координации по военной линии в ходе операции в Сирии против ИГ и других экстремистских организаций, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин при этом сказал Эрдогану, что турецкие военные погибли из-за несогласованности при нанесении ударов по боевикам ИГ.

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Турция: Россия знала координаты погибших при авиаударе военных (20)

Turkijos kariai Sirijoje
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