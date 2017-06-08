Турция разместит свои войска в Катаре

Парламент Турции в среду, 8 июня, одобрил соглашение об укреплении сотрудничества в оборонной сфере с Катаром, которое предусматривает размещение дополнительного контингента турецких войск в этой стране и их совместные учения с катарскими военнослужащими.

Данные о том, сколько именно турецких солдат и офицеров будут переброшены в эмират и когда именно произойдет их передислокация, в документе отсутствуют.

Кроме того Турция, как сообщает агентство Anadolu, поможет властям Катара готовить силы безопасности. Для этого в том числе будет использована военная база, создание которой было оговорено в соглашении между Дохой и Анкарой, подписанном еще в 2014 году. На ней размещены 80 военнослужащих.

Обозреватели расценивают решение парламента Турции как знак поддержки Катара, оказавшегося в изоляции после того, как Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн, Йемен, Ливия, Мальдивские острова и Маврикий разорвали с ним дипломатические отношения.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган считается союзником руководства Катара, но в то же время стремится поддерживать хорошие отношения с властями других стран Персидского залива.