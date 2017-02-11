Турция проведет референдум об изменениях в конституции в апреле

Gazeta.ru
суббота, 11 февраля 2017 г. 14:42
Референдум по вопросу о внесении поправок в конституцию Турции состоится 16 апреля 2017 года. Об этом сообщил глава Высшего избирательного совета Турции, передает агентство Reuters.
Turkija
© AP/Scanpix nuotr.

Сообщается, что изменения в конституцию предполагают смену формы правления в Турции с парламентской на президентскую.

Это позволит президенту страны объявлять чрезвычайное положение, назначать министров и высших государственных чиновников, а также распустить парламент.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган одобрил переход его страны на президентскую форму правления.

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