Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган одобрил переход его страны на президентскую форму правления.

Это позволит президенту страны объявлять чрезвычайное положение, назначать министров и высших государственных чиновников, а также распустить парламент.

Сообщается, что изменения в конституцию предполагают смену формы правления в Турции с парламентской на президентскую.

Референдум по вопросу о внесении поправок в конституцию Турции состоится 16 апреля 2017 года. Об этом сообщил глава Высшего избирательного совета Турции, передает агентство Reuters.

Турция проведет референдум об изменениях в конституции в апреле

Иран может открыть небо для российских военных самолетов Иран может открыть небо для российских самолетов для осуществления операций в Сирии. Об этом заявил глава Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани. Как передает агентство Tasnim, он подчеркнул, что речь идет о самолетах, которые осуществляют "транспортную поддержку" операций против террористических групп в Сирии.

Турция проведет референдум об изменениях в конституции в апреле Референдум по вопросу о внесении поправок в конституцию Турции состоится 16 апреля 2017 года. Об этом сообщил глава Высшего избирательного совета Турции, передает агентство Reuters.

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