Турция проведет референдум об изменениях в конституции в апреле

Референдум по вопросу о внесении поправок в конституцию Турции состоится 16 апреля 2017 года. Об этом сообщил глава Высшего избирательного совета Турции, передает агентство Reuters.
Сообщается, что изменения в конституцию предполагают смену формы правления в Турции с парламентской на президентскую.
Это позволит президенту страны объявлять чрезвычайное положение, назначать министров и высших государственных чиновников, а также распустить парламент.
Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган одобрил переход его страны на президентскую форму правления.