Турция приостанавливает дипломатические отношения с Нидерландами

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bbcrussian.com
вторник, 14 марта 2017 г. 07:38
Турция вынуждена приостановить дипломатические отношения с Нидерландами на фоне продолжающегося дипломатического конфликта, заявил турецкий вице-премьер Нуман Куртулмуш. Он также заявил о возможности пересмотра соглашения с Евросоюзом о миграции.
© Reuters/Scanpix

"Мы делаем ровно то же самое, что делают и они по отношению к нам. Мы не позволим рейсам с дипломатами из Нидерландов приземляться в Турции или использовать наше воздушное пространство. Создавшие этот кризис несут ответственность за его урегулирование", — сказал Куртулмуш.

В субботу нидерландские власти не разрешили двум турецким министрам — сначала главе МИД Турции Мевлюту Чавушоглу, а позже министру по делам семьи и социальной политики Турции Фатиме Бетюль Саям Кайе — встретиться с проживающими в Роттердаме согражданами.

Эти политики собирались убедить проживающих в Нидерландах турецких граждан поддержать изменения в конституции Турции, значительно расширяющие полномочия президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Референдум назначен на 16 апреля. В Нидерландах проживает около 400 тысяч выходцев из Турции.

Ранее власти Австрии, Германии и Швейцарии также запретили выступления турецких официальных лиц перед турецкими гражданами, проживающими в этих странах. В ответ Эрдоган обвинил европейские страны в использовании "нацистских" методов.

"Я говорил, что с нацизмом покончено, но я ошибался, нацизм жив на Западе", — заявил он. Канцлер Германии Ангела Меркель назвала эти высказывания неприемлемыми и выразила Нидерландам "полную поддержку и солидарность".

В понедельник Нидерланды предупредили своих граждан о необходимости проявлять осторожность в условиях напряженности в отношениях двух стран.

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