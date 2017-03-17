Турция пригрозила Европе головной болью с потоком мигрантов

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bbcrussian.com
пятница, 17 марта 2017 г. 19:44
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что в случае продолжения конфликта между Анкарой и Амстердамом, турецкие власти готовы открыть границу и отправлять в Европу по 15 тысяч нелегальных мигрантов ежемесячно.
Į Turkiją grąžinami migrantai
© AFP/Scanpix

"Так вот я обращаюсь к Европе: вы там такие смелые? Хотите, мы вам устроим головную боль, открыв путь тем 15 тысячам беженцев, которых мы к вам не впускаем ежемесячно?" - заявил он.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу также грозил странам ЕС разорвать соглашение о беженцах и "завалить" Европу мигрантами.

В марте 2016 года Евросоюз заключил с Турцией соглашение, согласно которому в обмен на финансовую помощь в 6 млрд евро и безвизовый режим страна должна принимать беженцев, которых ей передают из ЕС.

В марте этого года между Турцией и Нидерландами разгорелся скандал: нидерландские власти отказали во въезде министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу, который намеревался выступить на агитационных митингах перед гражданами Турции в преддверии референдума о внесении поправок в турецкую конституцию. В частности, речь идет о поправках, существенно расширяющих полномочия президента.

Со стороны Турции последовали ответные меры: были отменены все дипломатические рейсы из Нидерландов в Турцию, а послу Нидерландов в Анкаре было отказано во въезде по возвращении из отпуска.

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