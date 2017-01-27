Турция пригрозила аннулировать соглашение с ЕС по беженцам

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сделал соответствующее заявление, отреагировав на решение Высшего суда Греции не выдавать Анкаре восемь турецких военных, бежавших из Турции после июльской попытки государственного переворота.

"Мы предпримем все необходимые шаги, в их числе — аннулирование соглашения с Евросоюзом по приему беженцев", — заявил Чавушоглу в эфире телевизионного канала TRT. Глава турецкого МИДа также добавил, что его правительство пересмотрит взаимоотношения с Афинами.

Тяжба о невыдаче офицеров продолжалась шесть месяцев. Они пытались доказать в судах низшей инстанции, что по возвращении на родину их ждет жестокое обращение в тюрьме. Адвокат турецких военных заявлял, что у его подзащитных есть все основания опасаться за свою жизнь в случае экстрадиции в Турцию.

В итоге председательствующий судья 26 января решил, что справедливое судебное разбирательство в случае выдачи Турции этих военнослужащих маловероятно. Суд также постановил выпустить их из следственного изолятора.

Договор между Брюсселем и Анкарой подразумевает, что все нелегально прибывшие морским путем к берегам Греции беженцы должны быть отправлены обратно в Турцию. В соответствии с ним, ЕС взял на себя обязательство принимать в обмен на каждого нелегального мигранта по одному легальному сирийскому беженцу с турецкой территории.

Кроме того, Брюссель согласился предоставить Анкаре 6 млрд евро — эта сумма должна пойти на нужды беженцев. Турция уже неоднократно по разным поводам угрожала расторгнуть это соглашение, при этом, как сообщает агентство AFP, эксперты сомневаются, что аннулирование документа спровоцирует резкое увеличение числа мигрантов в Греции.