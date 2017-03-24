Турция после референдума полностью пересмотрит связи с ЕС

Среди соглашений, которые Анкара намерена подвергнуть пересмотру после апрельского референдума, входит и договор с Брюсселем о возврате на территорию Турции нелегально попавших оттуда в Европу беженцев.

По словам Эрдогана, отношения с ЕС будут пересмотрены "от А до Я", как только пройдет голосование 16 апреля. Президент Турции вновь упрекнул европейские страны в том, что они не позволили турецким политикам агитировать за реформу, тогда как ее противникам были предоставлены площадки для выступлений. Он также обвинил Германию в поддержке терроризма и указал, что не намерен посещать ФРГ до референдума.

Накануне, 22 марта, Эрдоган связал безопасность европейцев с действиями правительств европейских стран в отношении Анкары. "Если будет так продолжаться, ни один европеец, ни один житель Запада не сможет безопасно и спокойно гулять по улицам ни в одной стране мира", — цитирует заявление главы Турции агентство dpa. При этом Эрдоган призвал европейцев уважать "демократию, свободу и права человека".

Цель намеченного на 16 апреля референдума — переход от парламентской к президентской республике, который приведет к усилению личной власти Эрдогана, действующего авторитарными методами.