Турция отказалась от требования немедленной отставки Асада

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bbcrussian.com
пятница, 20 января 2017 г. 16:30
Турция больше не считает отставку президента Сирии условием прекращения войны.
© AP/Scanpix

Нужно выдвигать реалистичные требования, заявил вице-премьер Мехмет Шимшек накануне переговоров в Астане. Ранее на отставке Башара Асада настаивала и Анкара, и повстанцы.

Анкара больше не может настаивать на точке зрения, что сирийский конфликт нельзя урегулировать без участия президента Асада, сказал Шимшек, выступая на экономическом форуме в Давосе. При этом он подчеркнул, что вина за продолжающуюся почти шесть лет войну, которая унесла жизни сотен тысяч человек, "полностью лежит на Асаде", передает Ассошиэйтед пресс.

Турция на протяжении последних лет выступала за уход сирийского президента от власти и поддерживала повстанцев, которые борются с его режимом. Однако, как сказал турецкий вице-премьер, его страна должна быть реалистичной, "поскольку на деле ситуация резко изменилась".

"Мы должны быть прагматиками, реалистами", - цитирует Шимшека агентство Рейтер.

Заявление турецкого вице-премьера прозвучало за несколько дней до начала мирных переговоров по Сирии, запланированных на 23 июня в Астане. Инициатором встречи стали Россия и Турция, а также Иран.

В конце декабря власти трех стран добились заключения соглашения о прекращении огня между правительственной армией и сирийскими повстанцами, а еще раньше Россия и Турция смогли организовать эвакуацию повстанцев из осажденного Алеппо.

На прошлой неделе большинство повстанческих группировок согласились отправить делегацию в столицу Казахстана. В заявлении повстанцев подчеркивалось, что они хотят вести переговоры о соблюдении армией Асада режима перемирия, по гуманитарным вопросам и об освобождении заключенных, а не о политических договоренностях.

Сам Асад в интервью японскому телеканалу TBS также усомнился, что на переговорах в Астане состоится политический диалог. Ранее Асад говорил журналистам, что прежде чем ставить вопрос о его отставке, нужно обсудить возможные изменения в конституцию страны.

Все предыдущие попытки провести мирные переговоры оказывались безуспешными, так как главным условием урегулирования конфликта в Сирии повстанцы называли безоговорочную отставку Асада. До сих пор их позицию поддерживала Турция. Россия же неоднократно заявляла, что ведет военную операцию в Сирии с разрешения легитимных властей и что судьбу Асада "должен решать сирийский народ".

На позицию Турции могло повлиять сближение с Россией, состоявшееся в прошлом году. Москве и Анкаре удалось согласовать ряд спорных вопросов, в том числе об участии в мирных переговорах США. Первым об этом объявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, а накануне приглашение представителям США подтвердил глава МИД России Сергей Лавров.

Кроме того, в среду Россия и Турция впервые вместе нанесли авиаудары по позициям "Исламского государства" (запрещено в России) в сирийской провинции Алеппо.

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