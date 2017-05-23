Турция: обвиняемых в попытке переворота строем провели на суд

bbcrussian.com
вторник, 23 мая 2017 г. 13:09
В Турции более двух сотен обвиняемых в попытке государственного переворота провели строем на суд мимо толпы сторонников президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.
Turkijoje prasidėjo pučo organizatorių teismas
© Reuters / Scanpix

В понедельник в Анкаре начался суд над 221 обвиняемым, которых турецкие власти заподозрили в связях с живущим в Америке исламским проповедником Фетхуллой Гюленом. Большинство из представших перед судом - бывшие высокопоставленные военные.

Первым в строю шел бывший командующий военно-воздушными силами Турции генерал Акын Озтюрк.

Некоторые из сторонников Эрдогана призывали приговорить виновных в перевороте к смертной казни, хотя действующие законы Турции не позволяют назначить эту меру наказания.

Ранее в понедельник были задержаны два преподавателя - Нурие Гюльмен и Семих Озакка, которые в знак протеста против действий властей объявили голодовку. На момент задержания преподаватели, которые были уволены из-за подозрений в связях с Гюленом, голодали уже 75 дней.

В июле прошлого года в Турции была предпринята попытка государственного переворота. После подавления путча президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал главным заговорщиком Фетхуллу Гюлена - своего давнего оппонента.

Сам Гюлен, проживающий в США, категорически отрицает свою причастность к этим событиям. Тем не менее турецкие власти требуют его экстрадиции на родину и называют его лидером террористической организации.

За время, прошедшее с попытки государственного переворота, власти Турции арестовали более 40 тысяч человек, еще 120 тысяч были уволены или отстранены от работы. Среди них военнослужащие, учителя, полицейские.

Оппоненты президента-исламиста утверждают, что при помощи репрессий он рассчитывает упрочить персональную власть в стране и пересмотреть светские основы турецкой государственности.

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Турция: обвиняемых в попытке переворота строем провели на суд

Turkijoje prasidėjo pučo organizatorių teismas
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