Турция обвинила Германию в поддержке террористов Гюлена

Турция обвинила Германию в поддержке террористической организации Фетхуллаха Гюлена - оппонента президента страны Реджепа Эрдогана. Гюлена Анкара называет ответственным за попытку госпереворота прошлым летом. Берлин ранее отказался признавать официальную турецкую версию произошедшего. А Турция, некогда стремившаяся в ЕС, стремительно отдаляется от Евросоюза в преддверии референдума о придании Эрдогану дополнительных полномочий и возврате смертной казни.

С резкими высказываниями в адрес Германии и Европы в целом выступил в эфире CNN Turk в воскресенье пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калын. Он объяснил "туркофобию" Европы тем, что Турция смеет указывать странам ЕС на их ошибки.

Калын добавил, что отказ спецслужб Германии признать причастность исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена к попытке военного переворота в Турции летом 2016 года является доказательством того, что ФРГ поддерживает его сеть и рассматривает его сторонников как "полезные инструменты" в борьбе против Анкары, передает РБК.

Reuters прогнозирует, что высказывания Калына добавят накала конфликту между Турцией и Германией.

Ранее глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль заявил, что Турции не удалось убедить Германию в том, что Гюлен был причастен к организации попытки госпереворота: "Турция пыталась убедить нас в этом на различных уровнях, но до сих пор это не удалось". Турция также добивается от США экстрадиции Гюлена, проживающего там в добровольном изгнании, - пока безуспешно.

На прошлой неделе между Турцией, Германией и Нидерландами разгорелся дипломатический скандал. Во въезде в Нидерланды отказали главе МИД Турции Мевлюту Чавушоглу и министру по делам семьи и социальной политики Фатме Бетюль Саян Каю. Оба политика собирались проводить встречи с турецкой диаспорой в Нидерландах, чтобы убедить их поддержать конституционную реформу в Турции на референдуме 16 апреля. Реформа ликвидирует пост премьер-министра и придаст дополнительные полномочия президенту Эрдогану, который сможет оставаться у власти до 2029 года.

Курды Германии против Эрдогана

Накануне во Франкфурте-на-Майне, одном из крупнейших финансовых центров Германии, прошел митинг представителей курдской диаспоры, собравший около 30 тысяч участников.

Собравшиеся высказались против увеличения полномочий президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Пресс-секретарь Эрдогана Калын назвал недопустимой демонстрацию на массовой акции символики "Рабочей партии Курдистана", которую в самой Турции, а также в ЕС и США, считают террористической организацией.

Как отмечает Русская служба ВВС, за пределами Турции проживает 5,5 миллиона турок, имеющих право голоса, и правительство Турции изо всех сил пытается привлечь их на свою сторону.