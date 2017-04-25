Турция нанесла авиаудары по курдам в Сирии и Ираке

 (4)
Deutsche Welle
вторник, 25 апреля 2017 г. 12:08
Турецкие военные самолеты рано утром во вторник, 25 апреля, нанесли удары по предполагаемым позициям курдских ополченцев на севере Ирака в районе хребта Синджар и в горных районах северо-восточной части Сирии.
Turkijos naikintuvas F-16
© Reuters/Scanpix

Как завили в ВС Турции, таким образом Анкара пытается предотвратить попытки нелегального въезда повстанцев на турецкую территорию и контрабанды оружия. В тексте заявления, в частности, сказано, что турецкая армия продолжит операции против формирований Рабочей партии Курдистана (РПК) "до уничтожения последнего террориста".

Турецкие власти преследуют представителей запрещенной в Турции РПК, скрывающихся среди иракских и сирийских курдов. Это был первый удар турецкой авиации по территории синджарского региона. Город Синджар находится примерно в 100 км к западу от Мосула.

Жертвы в Сирии

Как заявили в тот же день, 25 апреля, представители курдских "Отрядов народной самообороны" (YPG) в Сирии, в результате турецких авиаударов погибли несколько бойцов. "Удар был нанесен по базе YPG, на которой размещены центры массовой информации и коммуникации, а также ряд военных установок", - цитирует заявление вооруженных сирийских курдов агентство AFP. Отряды YPG являются составной частью вооруженного альянса сирийской оппозиции и курдских формирований "Силы демократической Сирии" (SDF), входящего в состав международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США.

По данным сирийского Наблюдательного совета по правам человека (SOHR), турецкие самолеты одновременно нанесли десятки воздушных ударов по позициям "Отрядов народной самообороны" в провинции Эль-Хасака на северо-востоке Сирии. "Три сотрудника коммуникационного центра были убиты", - сообщил глава SOHR Абдель Рахман.

Убитые в Ираке

Помимо этого были убиты пять иракских курдов из отрядов ополченцев пешмерга, также вместе с США воюющих против террористической группировки "Исламское государство", сообщает агентство Reuters. По сведениям агентства, это произошло "по ошибке" в ходе турецкого авианалета на позиции РПК на севере Ирака.

Турция воююет с повстанцами из Рабочей партии Курдистана, тесно связанной с ведущей политической силой сирийских курдов - партией "Демократический союз". Анкара высказывала свое резко негативное отношение к контактам с курдами как в адрес Вашингтона, так и в адрес Москвы. Курды - крупнейшая этническая группа без своего государства: согласно подсчетам, в мире проживает не менее 30 миллионов курдов. Они составляют крупные этнические меньшинства в Сирии, Турции, Ираке и Иране.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Доклад: уровень антисемитизма в США вырос после избрания Трампа

Donaldas Trumpas
Количество антисемитских инцидентов в США резко выросло в первые месяцы 2017 года, подсчитали эксперты.

"Французский Обама": почему Макрон - плохой вариант для Кремля (12)

Французский Обама: почему Макрон - плохой вариант для Кремля
Когда 20 апреля Барак Обама позвонил Эммануэлю Макрону, чтобы пожелать ему успеха в первом туре, кандидат в президенты Франции был настолько обрадован, что тут же выложил видеозапись разговора в "Твиттер".

Турция нанесла авиаудары по курдам в Сирии и Ираке (4)

Turkijos naikintuvas F-16
Турецкие военные самолеты рано утром во вторник, 25 апреля, нанесли удары по предполагаемым позициям курдских ополченцев на севере Ирака в районе хребта Синджар и в горных районах северо-восточной части Сирии.

Марин Ле Пен покинула пост лидера "Национального фронта" (3)

Марин Ле Пен покинула пост лидера Национального фронта
Кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен заявила, что отойдет от руководства партией "Национальный фронт", чтобы сосредоточиться на втором туре президентских выборов.

Еще 3 человека погибли в ходе акций протеста в Венесуэле (1)

Еще 3 человека погибли в ходе акций протеста в Венесуэле
Три человека были застрелены в Венесуэле в ходе продолжающихся акций протеста против политики президента Николаса Мадуро.
Facebook друзья
Rambler's Top100