Турчинов выступает за принятие закона о введении виз с Россией

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УНИАН
пятница, 23 июня 2017 г. 16:30
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов выступает за принятие закона о введении визового режима для россиян до того, как Верховная Рада пойдет на каникулы. Об этом Турчинов заявил во время брифинга в Полтаве, который транслировал телеканал "112 Украина".
Oleksandr Turchynov
© RIA/Scanpix

"Безусловно, это (визовый режим с РФ, - УНИАН.) необходимо было делать сразу, системно с принятием решения о безвизовом режиме (с ЕС - УНИАН.). Но я надеюсь, ВР не пойдет на каникулы, пока это решение не будет принято и проголосовано", - заявил Турчинов.

Как сообщал УНИАН, 6 июня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия введет визовый режим с Украиной в ответ на аналогичные действия Киева.

«Когда всерьез говорят о введении визового режима, как вы думаете, мы должны все это сглатывать и не отвечать взаимностью?» - cпросил он.

О подготовке введения визового режима с РФ министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил 22 декабря 2016 года.

30 декабря председатель Верховной Рады Андрей Парубий выразил надежду, что с 2017 года парламент сможет прийти к согласию относительно введения визового режима с Россией. 1 июня 2017 года в Минюсте заявили, что Украина готова к введению визового режима с РФ, но необходимо политическое решение.

УНИАН
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Турчинов выступает за принятие закона о введении виз с Россией (7)

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов выступает за принятие закона о введении визового режима для россиян до того, как Верховная Рада пойдет на каникулы. Об этом Турчинов заявил во время брифинга в Полтаве, который транслировал телеканал "112 Украина".

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