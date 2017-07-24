Турбины Siemens в Крыму: сообщают о планах ЕС расширить санкции против России

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Телеканал "Дождь"
понедельник, 24 июля 2017 г. 15:12
Германия призывает Европейский союз расширить санкционный список против России из-за поставок турбин Siemens в Крым против воли компании. В него могут попасть еще четыре человека и некоторые российские компании, передает Reuters cо ссылкой на источники в Еврокомиссии.
© Vida Press

Один высокопоставленный дипломатический источник сообщил, что новые санкции могут распространиться на российских чиновников Минэнерго и российскую компанию, которая направила турбины в Крым. Этим занималась компания «Технопромэкспорт» (дочерняя структура «Ростеха»), их устанавливала компания «Интеравтоматика».

Этот вопрос будет обсуждаться в Брюсселе 26 июля, сказал собеседник агентства.

О поставках турбин Siemens для электростанций в Крыму Reuters писало в 2016 году. Компания начала проверку и установила, что без ее ведома на полуостров были доставлены турбины, созданные на совместном предприятии Германии и России — «Сименс технологии газовых турбин». Это нарушает санкции, которые Евросоюз ввел против России в 2014 году. Согласно ограничительным мерам, европейские компании не могут поставлять оборудование и продукцию на полуостров.

Немецкий концерн подал иск к компаниям ОАО «Технопромэкспорт», ООО «Технопромэкспорт» (ТПЭ) и ООО «Сименс технологии газовых турбин». Помимо этого, Siemens вышла из компании «Интеравтоматика», где ей принадлежало 45,7% акций, и приостановила сотрудничество с российскими государственными компаниями.

Журнал Wirtschaftswoche писал, что президент России Владимир Путин лично обещал, что турбины Siemens не попадут на полуостров. В немецком концерне считали, что они останутся на территории Краснодарского края. МИД ФРГ допустил, что эта ситуация может повлиять на отношения между двумя странами. В министерстве посчитали, что такое «крупное нарушение санкций» повредит международным отношениям.

Телеканал "Дождь"
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