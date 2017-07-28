Турбины Siemens в Крыму "модернизировали"

В российской компании "Технопромэкспорт" заявили, что не получали от германского концерна Siemens никаких официальных предложений по обратному выкупу турбинных установок, которые в итоге оказались в Крыму. Сами турбины "модернизировали" под другой проект.

"В связи с банкротством компании по решению суда было принято решение о продаже оборудования, - цитирует ТАСС заявление представителя "Технопромэкспорта" журналистам 28 июля. - Более того, в 2016 году по инициативе "Технопромэкспорта" компании Siemens официально было предложено выкупить турбинные установки, был размещен соответствующий открытый конкурс, но концерн Siemens отказался от данного предложения. Турбины были проданы другой компании".

"На сегодняшний день турбины прошли модернизацию и специфицированы по характеристикам под проект, - отметил представитель "Технопромэкспорта". - При этом использованы российские ноу-хау, закуплено дополнительное оборудование. Компания понесла затраты на транспортировку, установку оборудования и сертификацию".

Ранее в "Технопромэкспорте" заявляли, что обслуживанием турбин на теплоэлектростанциях в Крыму будут заниматься российские специалисты и подрядчики, отмечает агентство.

"Турбинный скандал" разгорелся после того, как 5 июля агентство Reuters сообщило о поставках газовых турбин производства Siemens для крымских электростанций. Затем германский концерн подтвердил, что минимум две турбины, поставленные компании "Технопромэкспорт" ("дочка" "Ростеха"), были отправлены в Крым - против желания Siemens, без ведома компании и в нарушение санкций ЕС, введенных после присоединения украинского полуострова к России, которое на Западе считают аннексией.

11 июля концерн подал в суд на менеджмент "Технопромэкспорта" и совместное предприятие Siemens и "Силовых машин" - ООО "Сименс технологии газовых турбин", а 21 июля в Siemens заявили о приостановке поставок своего энергооборудования для электростанций российским компаниям по действующим контрактам, а также о намерении разорвать сотрудничество с фирмами, которые контролирует государство.

В концерне утверждают, что оборудование изначально планировалось поставить в Тамань (Краснодарский край), однако российский партнер Siemens нарушил обязательства и отправил это оборудование на Крымский полуостров.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров утверждает, что российская сторона обеспечила максимальную юридическую корректность при использовании технологий Siemens в производстве турбин для ТЭС в Крыму. По его словам, Симферопольская и Севастопольская ТЭС будут оснащены турбинами российского производства, но с использованием элементов зарубежного. У турбин есть российский сертификат, отмечал глава Минпромторга.