Trump Tower в Нью-Йорке эвакуировали из-за подозрительного предмета

В Нью-Йорке из-за подозрительного предмета эвакуировали людей из холла Trump Tower - небоскреба, где расположена штаб-квартира избранного президента США Дональда Трампа.

СМИ сообщали, что подозрительный пакет был найден в холле на первом этаже здания. Сумку оставили или забыли у входа в магазин спортивной одежды Nike.

Вскоре после этого полиция Нью-Йорка отчиталась, что пакет "был осмотрен взрывотехническим отрядом полиции", передает "Интерфакс". "Судя по всему, речь идет о бесхозной сумке, не представляющей опасности", - говорится в сообщении в полицейском Twitter.

Британская телекомпания Sky News со ссылкой на данные полиции сообщила, что в пакете оказались детские игрушки.